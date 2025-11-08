قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير
ما هي علامات الفجر الصادق؟.. لا تصليه إلا إذا رأيت 3 أشياء
سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-11-2025
كوريا الشمالية للجيش الأمريكي: التحركات التي تهدد أمننا ستصبح أهدافا مباشرة
الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي
أول تعليق من محمد رمضان بعد وفاة والده.. ماذا قال؟
ياسمين عز: علاج الشعر الهايش يكمن في لمسة من الزوج
ترخيص السيارة فى أسرع وقت.. طريقة حجز موعد بوحدات المرور المميزة
حسن شاكوش يؤجل طرح أحدث أغانيه لهذه الأسباب | تفاصيل
أول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
بالصور

طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة
طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنتِ من عشّاق الحمام المحشي لكن لا يتوفر لديكِ الحمام، فالحل هو الحمام الكدّاب!
وهي وصفة مصرية شهيرة تُحضّر عادة باستخدام ورق اللحم أو الدجاج لتحاكي شكل ومذاق الحمام المحشي الأصلي، ولكن بطريقة اقتصادية وسهلة التحضير.

طريقة عمل الحمام الكدّاب 

في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل الحمام الكدّاب خطوة بخطوة بنتيجة مضمونة وطعم لذيذ يشبه الحمام البلدي تمامًا، للشيف هبه محمد.

 المكونات المطلوبة لعمل الحمام الكدّاب
 

  • 4 شرائح لحم بتلو أو صدور دجاج مفرودة ورقيقة
  • كوب أرز مصري مغسول ومصفّى
  • 2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
  • ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة قرفة اختيارية
  • نصف ملعقة صغيرة كمون
  • كوب مرق دجاج أو لحم
  • للتسوية:
  • ملعقة سمنة إضافية للتحمير
  • كوب مرق ساخن

 طريقة تحضير الحمام الكدّاب خطوة بخطوة
 

  الحمام الكدّاب!
  • في مقلاة، ضعي السمنة والبصل المفروم وشوّحيه حتى يصبح ذهبي اللون.
  • أضيفي الأرز وقلّبي حتى يتشرب النكهة.
  • تبّلي بالملح، الفلفل، الكمون، والقرفة، ثم أضيفي نصف كوب من المرق
  • واتركي الخليط حتى يتشرب السائل جزئيًا دون أن ينضج الأرز تمامًا.
  • اتركي الخليط ليبرد قبل الحشو.
  •  افردي شرائح اللحم أو الدجاج على سطح مستوٍ، وتبّليها برشة ملح وفلفل.
  • ضعي ملعقتين من خلطة الأرز في منتصف كل شريحة، ثم لفيها على
  • شكل أسطوانة صغيرة، واربطيها بخيط المطبخ أو ثبّتيها بعيدان خشبية.
  •  في قدر كبير، سخّني قليلًا من السمنة، ثم ضعي قطع الحمام الكدّاب لتتحمّر من كل الجهات حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا.
  • أضيفي كوب المرق الساخن وغطي الوعاء، واتركيها على نار هادئة لمدة 25–30 دقيقة حتى تنضج تمامًا.
  •  بعد التسوية، يمكنكِ تحمير الحمام الكدّاب في الفرن أو في طاسة غير لاصقة مع ملعقة سمنة لإعطائه لونًا مقرمشًا وشهيًا.
  • قدّميه ساخنًا مع الصلصة الحمراء أو الشوربة، بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة.

أفكار للتقديم

  • زيني الطبق بشرائح ليمون وخضرة طازجة.
  • قدّمي الحمام الكدّاب مع سلطة خضراء أو زبادي بالنعناع لمذاق متوازن.
  • يمكن استخدام نفس الطريقة مع ورق الكرنب أو ورق العنب للحصول على نكهة مختلفة.

نصائح لنجاح الحمام الكدّاب

  • استخدمي شرائح رفيعة من اللحم أو الدجاج حتى يسهل لفّها وتسويتها.
  • لا تملئي الحشو حتى النهاية حتى لا يتفكك أثناء التسوية.
  • للحصول على نكهة أقرب للحمام الأصلي، أضيفي رشة قرفة وجوزة الطيب إلى الحشو.
  • يمكنكِ تحضيره مسبقًا والاحتفاظ به في الفريزر ثم تسويته وقت الحاجة.

القيمة الغذائية

الحمام الكدّاب وجبة متكاملة تحتوي على:

  • البروتين من اللحم أو الدجاج
  • الكربوهيدرات من الأرز
  • الدهون الصحية من السمنة
    وهي وجبة مشبعة ومغذية تصلح للغداء أو العزومات.
الحمام الكدّاب طريقة عمل الحمام الكدّاب الحمام الكدّاب المصري وصفة الحمام المحشي أكلات مصرية اقتصادية وصفات باللحم أو الدجاج أكلات للعزومات طريقة تحضير الحمام الكدّاب خطوة بخطوة

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

الارصاد الجوية

أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر

منشط جنسي

آثاره الجانبية قاتلة .. ألمانيا تحذر من منشط جنسي خطير

ميار البيلاوي

خدت حقي .. ميار الببلاوي تكشف تفاصيل قضيتها مع محمد أبو بكر

نيلي كريم

ارتبطت بحارس مرمى .. حقيقة زواج نيللي كريم

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

