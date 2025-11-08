طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

إذا كنتِ من عشّاق الحمام المحشي لكن لا يتوفر لديكِ الحمام، فالحل هو الحمام الكدّاب!

وهي وصفة مصرية شهيرة تُحضّر عادة باستخدام ورق اللحم أو الدجاج لتحاكي شكل ومذاق الحمام المحشي الأصلي، ولكن بطريقة اقتصادية وسهلة التحضير.

طريقة عمل الحمام الكدّاب

في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل الحمام الكدّاب خطوة بخطوة بنتيجة مضمونة وطعم لذيذ يشبه الحمام البلدي تمامًا، للشيف هبه محمد.

المكونات المطلوبة لعمل الحمام الكدّاب



4 شرائح لحم بتلو أو صدور دجاج مفرودة ورقيقة

كوب أرز مصري مغسول ومصفّى

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة قرفة اختيارية

نصف ملعقة صغيرة كمون

كوب مرق دجاج أو لحم

للتسوية:

ملعقة سمنة إضافية للتحمير

كوب مرق ساخن

طريقة تحضير الحمام الكدّاب خطوة بخطوة



الحمام الكدّاب!

في مقلاة، ضعي السمنة والبصل المفروم وشوّحيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الأرز وقلّبي حتى يتشرب النكهة.

تبّلي بالملح، الفلفل، الكمون، والقرفة، ثم أضيفي نصف كوب من المرق

واتركي الخليط حتى يتشرب السائل جزئيًا دون أن ينضج الأرز تمامًا.

اتركي الخليط ليبرد قبل الحشو.

افردي شرائح اللحم أو الدجاج على سطح مستوٍ، وتبّليها برشة ملح وفلفل.

ضعي ملعقتين من خلطة الأرز في منتصف كل شريحة، ثم لفيها على

شكل أسطوانة صغيرة، واربطيها بخيط المطبخ أو ثبّتيها بعيدان خشبية.

في قدر كبير، سخّني قليلًا من السمنة، ثم ضعي قطع الحمام الكدّاب لتتحمّر من كل الجهات حتى تكتسب لونًا ذهبيًا جميلًا.

أضيفي كوب المرق الساخن وغطي الوعاء، واتركيها على نار هادئة لمدة 25–30 دقيقة حتى تنضج تمامًا.

بعد التسوية، يمكنكِ تحمير الحمام الكدّاب في الفرن أو في طاسة غير لاصقة مع ملعقة سمنة لإعطائه لونًا مقرمشًا وشهيًا.

قدّميه ساخنًا مع الصلصة الحمراء أو الشوربة، بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة.

أفكار للتقديم

زيني الطبق بشرائح ليمون وخضرة طازجة.

قدّمي الحمام الكدّاب مع سلطة خضراء أو زبادي بالنعناع لمذاق متوازن.

يمكن استخدام نفس الطريقة مع ورق الكرنب أو ورق العنب للحصول على نكهة مختلفة.

نصائح لنجاح الحمام الكدّاب

استخدمي شرائح رفيعة من اللحم أو الدجاج حتى يسهل لفّها وتسويتها.

لا تملئي الحشو حتى النهاية حتى لا يتفكك أثناء التسوية.

للحصول على نكهة أقرب للحمام الأصلي، أضيفي رشة قرفة وجوزة الطيب إلى الحشو.

يمكنكِ تحضيره مسبقًا والاحتفاظ به في الفريزر ثم تسويته وقت الحاجة.

القيمة الغذائية

الحمام الكدّاب وجبة متكاملة تحتوي على: