إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو أديب: منطقة الساحل الشمالي باتت سببًا في جذب استثمارات ضخمة لمصر

عمرو أديب
عمرو أديب
عادل نصار

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن صفقة علم الروم، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي نعمة من الله لمصر لما تجذبه من استثمارات.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، «حبا الله مصر بمنطقة الساحل الشمالي علشان تطرطش علينا حِنيَّة»، متابعا أن العلاقات المصرية القطرية تحولت من المشكلات والشقاق إلى التعاون والاستثمار والتقارب.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أنه قبل سنوات قليلة فقط لم يكن يتوقع أحدٌ مجرد أن تتحدث مصر وقطر في بعض الملفات وليس استثمارات بهذا الحجم.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أنَّ منطقة الساحل الشمالي باتت سببًا على أن تدر على مصر استثمارات ضخمة تُقدر بالمليارات، مذكرًا بصفقة مشابهة بين مصر والإمارات وهي صفقة رأس الحكمة التي أبرمت العام الماضي.

وفي السياق نفسه أشار إلى أنه من الجيد أن تكون هناك استثمارات عربية في مصر بما في ذلك منطقة الساحل الشمالي التي تُوصف بأنها "سوبر"، وتشهد زخمًا هائلًا في الإقبال السياحي.

عمرو أديب علم الروم الاستثمارات القطرية

