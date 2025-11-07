عمرو أديب: منطقة الساحل الشمالي باتت سببًا في جذب استثمارات ضخمة لمصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن صفقة علم الروم، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي نعمة من الله لمصر لما تجذبه من استثمارات.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، «حبا الله مصر بمنطقة الساحل الشمالي علشان تطرطش علينا حِنيَّة»، متابعا أن العلاقات المصرية القطرية تحولت من المشكلات والشقاق إلى التعاون والاستثمار والتقارب.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أنه قبل سنوات قليلة فقط لم يكن يتوقع أحدٌ مجرد أن تتحدث مصر وقطر في بعض الملفات وليس استثمارات بهذا الحجم.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أنَّ منطقة الساحل الشمالي باتت سببًا على أن تدر على مصر استثمارات ضخمة تُقدر بالمليارات، مذكرًا بصفقة مشابهة بين مصر والإمارات وهي صفقة رأس الحكمة التي أبرمت العام الماضي.

وفي السياق نفسه أشار إلى أنه من الجيد أن تكون هناك استثمارات عربية في مصر بما في ذلك منطقة الساحل الشمالي التي تُوصف بأنها "سوبر"، وتشهد زخمًا هائلًا في الإقبال السياحي.