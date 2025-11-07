شيري عادل تكشف حقيقة ظهورها بـ دبلة | خاص

كشفت الفنانة شيري عادل، حقيقة ارتباطها، وحقيقة ظهورها بـ دبلة خلال الفترة الماضية، ما جعل متابعيها يتساءلون حول نيتها في الزواج قريبا.

وقالت شيري عادل، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها ليست مرتبطة في الفترة الحالية، وأن ما ترتديه خاتم لكن يبدو للبعض وكأنه دبلة، فقالت: «لأ مفيش أخبار سعيدة الفترة اللي جاية، وأنا لابسة خواتم في ايدي مش دبلة والله».

ورفضت شيري عادل، التصريح بصفات شريك حياتها القادم، وقالت: «مش عايزة اتكلم أكتر من كدة في حياتي الشخصية».

أحدث أعمال شيري عادل

وكان أحدث أعمال شيري عادل، الفنية هو حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي تم عرضه في شهر سبتمبر الماضي.

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح

الحكاية من تأليف نسمة سمير، إخراج محمد خضر، بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، هند عبدالحليم، عمرو وهبة، وتعرض حلقاتها عبر قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد يومياً في السابعة مساءً.

كما شاركت شيري عادل، في بطولة مسلسل الوصفة السحرية ، وشارك معها في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم: شيري عادل، سلوي عثمان ، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داود، عماد رشاد.

أعمال شيري عادل

وكانت تعاقدت الفنانة شيري عادل علي المشاركة في بطولة فيلم" حين يكتب الحب"، بجانب عدد من الفنانين ابرزهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار.

ومن المقرر البدء في تصوير فيلم حين يكتب الحب خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من التعاقد مع باقي الابطال.