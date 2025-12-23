اقتصادي: مشتريات البنوك المركزية تقود الذهب لموجة صعود قوية والفضة مرشحة للتفوق

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الغباري أن الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب حاليًا لا ترتبط بعمليات مضاربة، وإنما تعكس موجة شراء مؤسسية واسعة تقودها البنوك المركزية حول العالم.

زيادة غير مسبوقة في احتياطيات الذهب

وأوضح الغباري، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أن تقارير دولية حديثة تشير إلى أن الغالبية العظمى من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطياتها من الذهب خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن حجم المشتريات تجاوز ألف طن خلال العام الماضي، وهو ما يفوق المتوسطات التاريخية بشكل كبير.

قمم تاريخية متوقعة خلال 2026

وأضاف أن الذهب مرشح لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2026، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة مستقبلًا.

الفضة الأكثر استفادة من الأزمات

وفيما يتعلق بالفضة، أشار الغباري إلى أنها من أكثر المعادن استفادة خلال فترات الأزمات، موضحًا أن تزايد الطلب الصناعي والاستثماري، مقابل نقص المعروض، يعزز من فرص صعودها القوي.

وأكد أن التوسع في استخدامات الفضة، خاصة في الصناعات الإلكترونية والطاقة الشمسية، يعزز من فرص تفوقها خلال المرحلة المقبلة، مع توقعات بوصولها إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.