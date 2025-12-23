قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
اقتصاد

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صبيح

نستعرض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، وفق متوسط أسعار الذهب المتداولة في محلات الصاغة بمختلف محافظات الجمهورية بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 47240 جنيهًا للبيع و47080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5905 جنيهات للبيع و5885 جنيهًا للشراء، ليواصل التحرك قرب الحاجز النفسي البالغ 6000 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6750 جنيهًا للبيع و6725 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 نحو 6185 جنيهًا للبيع و6165 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246750 جنيه6725 جنيه 
عيار 226185 جنيه6165 جنيه 
عيار 215905 جنيه5885 جنيه 
عيار 185060 جنيه5045 جنيه 
عيار 143935 جنيه3925 جنيه 
عيار 123375 جنيه3365 جنيه 
الاونصة209905 جنيه209195 جنيه 
الجنيه الذهب47240 جنيه47080 جنيه 
الأونصة بالدولار4444.84 دولار

وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 5060 جنيهًا للبيع و5045 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3935 جنيهًا للبيع و3925 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 12 حوالي 3375 جنيهًا للبيع و3365 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 209905 جنيهات للبيع و209195 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 47240 جنيهًا للبيع و47080 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4444.84 دولارًا، بحسب آخر التحديثات المتاحة.

علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على الاستثمار في الذهب وتخزينه للاستفادة من قيمته على المدى البعيد.

وقال هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن فرصة اقتناء الألماس أصبحت قوية جدا ومشجعة نتيجة لارتفاع سعر الذهب.

وتابع: أنا شايف إن الوقت ده ممكن التوجه يبقى ناحية الماس خصوصا مع انخفاض سعر الماس وأعتقد إن الفرصة نشتري خاتم سوليتير في الشبكة.
 

