الذهب في الإمارات يواصل جاذبيته الاستثمارية وسط تقلبات الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة تحركات مستقرة تميل إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم، مع استمرار تأثير تحركات المعدن النفيس على المستوى العالمي على السوق المحلية. ويظل الذهب من أهم أدوات الادخار والاستثمار، حيث يلجأ إليه المستثمرون والأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق الإماراتية وفق آخر تحديث عند المستويات التالية:



سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 520.19 درهم إماراتي

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 476.49 درهم إماراتي

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 455.17 درهم إماراتي

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 390.14 درهم إماراتي

سعر أوقية الذهب نحو 16 177.92 درهم إماراتي

ويعكس هذا الأداء السعري ارتباط السوق المحلية بتحركات الذهب عالميًا، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل من أبرزها سعر الأوقية في الأسواق الدولية، وتقلبات سعر الدولار الأمريكي، إضافة إلى السياسات النقدية المتبعة في الاقتصادات الكبرى والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس.

ويُعد سوق الذهب في الإمارات من أكثر الأسواق نشاطًا في المنطقة، مدعومًا بالإقبال الكبير على المشغولات الذهبية والسبائك، خاصة في دبي التي تُعد مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب.

كما يشهد السوق زيادة في الطلب خلال المواسم والمناسبات الاجتماعية، ما يرفع من حركة البيع والشراء في السوق المحلية.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون في الإمارات أسعار الذهب عن كثب خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب في الأسعار، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأداة للحفاظ على القيمة وتنويع الاستثمارات، إلى جانب دوره التقليدي كملاذ آمن أمام التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.