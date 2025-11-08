سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-11-2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، دون احتساب المصنعية، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 سجل 6110 جنيهات للبيع، و6075 جنيهًا للشراء.

عيار 22 بلغ 5600 جنيه للبيع، و5570 جنيهًا للشراء.

عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – سجل 5345 جنيهًا للبيع، و5315 جنيهًا للشراء.

انخفاض الجنيه الذهب

عيار 18 وصل إلى 4580 جنيهًا للبيع، و4555 جنيهًا للشراء.

عيار 14 سجل 3565 جنيهًا للبيع، و3545 جنيهًا للشراء.

عيار 12 بلغ 3055 جنيهًا للبيع، و3035 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة في السوق المحلية 190 ألف جنيه للبيع، و188,930 جنيهًا للشراء، بينما بلغت الأونصة عالميًا 4007.27 دولار.

وسجل الجنيه الذهب – الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 – 42760 جنيهًا للبيع، و42520 جنيهًا للشراء.

