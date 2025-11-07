يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث بيانات المستفيدين وزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال استمارة تحديث البيانات التي تم اطلاقها في بورسعيد سبتمبر الماضي ولمدة 3 أشهر بشكل تجريبي، حيث يهدف القرار إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنظم.



المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من المستندات الرسمية التي يجب توافرها عند إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتشمل ما يلي:

صورة من بطاقة التموين الأصلية الخاصة بالأسرة.

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة على إحدى شركات الاتصالات.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة التموينية.

في حالة استشهاد الوالد، يجب إحضار ما يثبت ذلك رسميًا.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء المراد إضافتهم.

صورة من كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (إن وُجد)، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

وتؤكد وزارة التموين على ضرورة أن تكون جميع المستندات حديثة وواضحة لضمان قبول الطلب وعدم رفضه أثناء مراجعة البيانات.



الفئات المستحقة لإضافة المواليد 2025

أشار وزير التموين إلى أن الاستمارة تفتح الباب أمام فئات بعينها للاستفادة من ميزة إضافة المواليد، وتشمل:

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- ولتيسير على المواطنين سيتم إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية http://digital.gov.eg ، ثم إتباع الخطوات التالية:

- الضغط على تصفح الخدمات.

- اختيار "التموين" من القائمة.

- اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- الضغط على "بدء الخدمة".

وفي حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة في تحديث البيانات.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

وضعت وزارة التموين مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في الأسرة الراغبة في إضافة المواليد الجدد، وتشمل الآتي:

أن تكون البطاقة التموينية مكونة من 3 أفراد فقط، ويُسمح بإضافة فرد رابع للأسر الأولى بالرعاية.

الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة التموينية هو 4 أفراد فقط (زوج، زوجة، واثنان من الأبناء).

متابعة حالة الطلب بعد التقديم

بعد تقديم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال:

الدخول مرة أخرى إلى حسابه على البوابة.

اختيار خدمة "متابعة الطلبات".

الاطلاع على حالة الطلب سواء تمت الموافقة عليه أو لا يزال قيد المراجعة من مكاتب التموين المختصة.

حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع صفحات أو مواقع غير رسمية تدّعي تقديم خدمات التموين أو تسجيل المواليد، مؤكدة أن الجهة الرسمية الوحيدة هي بوابة مصر الرقمية أو مكاتب التموين الحكومية المنتشرة في جميع المحافظات.

كما شددت على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لتجنب تعليق الطلب أو رفضه، وعدم استخدام أرقام هواتف غير مسجلة باسم رب الأسرة.