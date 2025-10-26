قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير.. أحمد موسى: الحدث الأهم في القرن الـ21
شوبير يعلق على فوز الريال.. ويهاجم فينيسيوس: مش لازم كل ماتش لقطة
احجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين .. تعرف على الطريقة
أول تعليق من محمد رمضان بعد تحقيق حفل الإمارات أعلى رقم حضور
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
عبد العزيز جمال

يشغل بال الكثيرين تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ، والذي بدأ يوم الأحد 14/9/2025 ولمدة 3 أشهر تجريبيًا في محافظة بورسعيد ضمن استمارة تحديث البيانات.

وكان قد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء العمل رسميًا باستمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى من مشروع وطني يستهدف تدقيق البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 

بحسب وزارة التموين تم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد 2025

أشار وزير التموين إلى أن الاستمارة تفتح الباب أمام فئات بعينها للاستفادة من ميزة إضافة المواليد، وتشمل:

  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط لإضافة المواليد عبر الاستمارة، أهمها أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة لاحقًا، وأن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة، إلى جانب التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.
 

التموين تحدد شروط إضافة المواليد

بورسعيد أول محافظة تطبق النظام الموحد

محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي تشهد تطبيق النظام الجديد، والذي يدمج خدمات التموين مع منظومة شاملة تشمل التأمين الصحي، الخبز، المعاشات، إضافة إلى برامج تكافل وكرامة الاجتماعية. 

ويهدف هذا التوجه إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات للمواطنين عبر بطاقة موحدة تستخدم في صرف الدعم المالي والقروض والخدمات المختلفة.

دمج الخدمات في بطاقة موحدة

النظام الجديد يمكّن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة، مما يساهم في تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات الحكومية.

ووفقًا لتصريحات الوزيرين، فإن الحكومة تخطط لتعميم هذه التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات.

أهمية تحديث البيانات

أكد وزيرا التموين والاتصالات أن تحديث البيانات بدقة يمثل حجر الأساس لاستمرار صرف الدعم التمويني الحالي، ويمثل أيضًا خطوة مهمة لإدخال مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

دعوة المواطنين للمشاركة

دعا الوزيران جميع المواطنين في محافظة بورسعيد، سواء من المستفيدين من الدعم أو غير المستفيدين، إلى الالتزام باستكمال الاستمارة وتحديث بياناتهم بدقة.

مزايا استمارة تحديث البيانات

تتيح الاستمارة للمواطنين استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، ما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للدعم ومنع ازدواجية الصرف.

 كما أن الاستمارة تسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

محتويات الاستمارة

تشمل الاستمارة بيانات أساسية عن المواطن وأسرته، مثل محل الإقامة، الحالة الصحية، المؤهلات الدراسية، البيانات الوظيفية، إضافة إلى تفاصيل عن الشركات والمركبات المملوكة.

التوسع التدريجي على مستوى الجمهورية

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة، حيث يُخطط لتطبيق النظام تدريجيًا في باقي المحافظات بعد نجاح المرحلة الأولى في بورسعيد.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
  • شهادة ميلاد المولود الجديد.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.
  • إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.

مستندات خاصة بالحالات الاستثنائية

  • في حالة استشهاد الوالد: يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
  • في حالة الاستفادة من برامج الدعم: يشترط تقديم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- ولتيسير على المواطنين سيتم إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية http://digital.gov.eg  ، ثم إتباع الخطوات التالية: 

- الضغط على تصفح الخدمات.
- اختيار "التموين" من القائمة.
- اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
-  قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- الضغط على "بدء الخدمة".

وفي حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة في تحديث البيانات.

إضافة المواليد إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 الفئات المستحقة لإضافة المواليد 2025 شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

