تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أسماء عبد الحفيظ

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل، تعد بقع الملابس من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات يوميًا فوجود بقعة صغيرة على القماش قد يفسد مظهر القطعة بالكامل ويجعلها غير صالحة للارتداء ومع ذلك لا داعي للقلق لأن هناك حيلة طبيعية وسهلة تساعد على التخلص من البقع مهما كانت قوية دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو مساحيق غالية الثمن

هذه الطريقة البسيطة تمنحك نتيجة مذهلة وتعيد للملابس نظافتها ورونقها كما كانت جديدة تمامًا وهي تعتمد على مكونات متوفرة في كل بيت ولا تحتاج إلى وقت طويل أو مجهود كبير، لخبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد.

مكونات الحيلة السحرية لإزالة البقع

  • ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم
  • ملعقة صغيرة من سائل تنظيف الأطباق
  • نصف كوب من الخل الأبيض
  • فرشاة ناعمة أو إسفنجة نظيفة
  • قليل من الماء الفاتر

  • في وعاء صغير ضعي بيكربونات الصوديوم وأضيفي إليها سائل تنظيف الأطباق ثم اسكبي الخل الأبيض بالتدريج حتى
  • يتكوّن خليط متجانس يشبه المعجون
  • ضعي الخليط مباشرة على مكان البقعة وتأكدي من تغطيتها بالكامل
  • ابدئي بفرك البقعة برفق باستخدام فرشاة ناعمة أو إسفنجة نظيفة حتى يتغلغل الخليط داخل الأنسجة
  • اتركي الخليط على البقعة لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة حتى يعمل بعمق على تفكيك الأوساخ
  • اغسلي القطعة بالماء الفاتر والصابون كالمعتاد وستلاحظين اختفاء البقعة تمامًا

مميزات هذه الطريقة المنزلية


أنها تعتمد على مكونات طبيعية غير ضارة بالأقمشة
تزيل أنواع كثيرة من البقع مثل الزيت والقهوة والعرق والحبر والصلصة
تساعد على تفتيح لون الملابس وإزالة الاصفرار الناتج عن الغسيل المتكرر
تمنح الملابس رائحة منعشة وتقلل من الروائح العالقة مثل رائحة الطبخ أو العرق

نصائح لنتائج أفضل


يفضل تجربة الخليط أولًا على جزء صغير غير ظاهر من القماش للتأكد من أنه لا يؤثر على اللون
عند التعامل مع الأقمشة الحساسة مثل الحرير أو الصوف يجب تخفيف الخليط بالماء قبل الاستخدام
للبقع القديمة أو العنيدة يمكن تكرار الخطوات مرتين أو ثلاث مرات حتى تزول تمامًا

فوائد الخل وبيكربونات الصوديوم في تنظيف الملابس

الخل الأبيض يعمل كمطهر طبيعي يساعد على تفكيك الدهون وإزالة البقع الصفراء من القمصان البيضاء كما أنه يقتل البكتيريا ويعطي رائحة نظافة منعشة
أما بيكربونات الصوديوم فهو مادة فعالة في امتصاص الروائح الكريهة وتفتيح الألوان دون أن يتلف الأقمشة

