طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام، إذا كنت تبحثين عن وصفة فخمة ومذاق شرقي فاخر فجربي المقلوبة بالحمام فهي من الأكلات العربية الشهيرة التي تجمع بين الطعم الرائع والشكل الجميل وتناسب العزومات والمناسبات.

تقدم الشيف هند سلمى طريقة عمل المقلوبة بالحمام .

المكونات لطريقة عمل المقلوبة بالحمام

حمامتان منظفتان جيدًا

كوبان من الأرز البسمتي

حبتان من الباذنجان المقطع إلى شرائح

حبتان من البطاطس المقطعة دوائر

حبة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ملح حسب الرغبة

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

ماء مغلي للسلق

مرق الحمام للطهي

اسلقي الحمام في ماء مغلي مع البصل والملح والفلفل والبهارات حتى ينضج ثم أخرجيه واتركي المرق جانبًا

اقلي شرائح الباذنجان والبطاطس حتى تأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا

اغسلي الأرز جيدًا وانقعيه في ماء دافئ لمدة نصف ساعة ثم صفيه

في قدر عميق ضعي القليل من الزيت ثم رصي شرائح الباذنجان والبطاطس في القاع

ضعي قطع الحمام فوقها ثم أضيفي الأرز المنقوع بالتساوي

اسكبي مرق الحمام حتى يغطي الأرز واتركي القدر على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان

خففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز تمامًا ويتشرب المرق

اتركي المقلوبة ترتاح قليلًا ثم اقلبى القدر في طبق التقديم الكبير بحذر لتحصلي على شكل المقلوبة الجميل

نصيحة مهمة

لنكهة أغنى يمكن تحمير الحمام في الزبدة قبل وضعه في القدر كما يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة مثل اللوز والصنوبر

التقديم

قدمي المقلوبة بالحمام مع سلطة الزبادي أو السلطة العربية وتمتعي بمذاق فاخر يشبه أكلات المطاعم الشرقية