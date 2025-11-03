قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

أسماء عبد الحفيظ

العسل بالليمون على الريق، في زمن السرعة والتوتر، أصبح كثير من الناس يبحثون عن وصفات طبيعية تمدهم بالطاقة وتساعدهم على بداية يوم صحي. ومن أكثر المشروبات التي اشتهرت مؤخرًا على السوشيال ميديا مشروب العسل بالليمون على الريق. البعض يعتبره “إكسير الحياة”، بينما يحذر آخرون من الإفراط في تناوله. فما الحقيقة؟

 طريقة عمل مشروب العسل بالليمون الصحي

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

لتحضير المشروب بطريقة تمنحك أقصى فائدة:

  • سخّني كوب ماء حتى يصبح دافئًا وليس ساخنًا حتى لا يتلف إنزيم العسل.
  • أضيفي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
  • اعصري نصف ليمونة طازجة.
  • قلّبي المكونات جيدًا واشربيه فور الاستيقاظ قبل الإفطار بـ15 دقيقة.
  •  نصيحة: لا تستخدمي العسل الصناعي، واختاري عسل نحل خام لضمان الفائدة الكاملة.

فوائد العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق 

1. ينظف الجسم من السموم

العسل والليمون يحتويان على مضادات أكسدة قوية تساعد الكبد على التخلص من السموم المتراكمة. لذلك يعتبر هذا المشروب من أهم طرق الديتوكس الطبيعية.

2. يرفع المناعة ويقلل الالتهابات

في موسم البرد والأنفلونزا، يساعد هذا الخليط على تقوية جهاز المناعة بفضل فيتامين C الموجود في الليمون ومضادات البكتيريا في العسل.

3. يحسن الهضم ويمنع الانتفاخ

العسل يحفز إنتاج العصارات الهضمية، بينما يساعد الليمون على تحريك الأمعاء، مما يقلل الانتفاخ ويُنشط حركة الجهاز الهضمي.

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

4. يرطب الجسم ويمنحه طاقة صباحية

بدلاً من اللجوء إلى القهوة أو مشروبات الطاقة، يمنحك هذا الخليط دفعة طبيعية من النشاط بسبب توازن الجلوكوز والفيتامينات فيه.

5. يحافظ على نضارة البشرة

الليمون يطهر الدم من الشوائب، والعسل يرطب الجلد من الداخل. النتيجة: بشرة أكثر صفاء ولمعانًا.

 

