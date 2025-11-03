فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

هل فكرتِ يومًا وأنت تعدين الغداء أي نوع من الأرز هو الأفضل لصحتك؟ الأرز الأبيض له طعمه الشهي الذي لا يُقاوم، بينما الأرز البني يُقال إنه الأفضل للدايت!، لكن ما الفرق الحقيقي بينهما؟ وهل يستحق الأرز البني شهرته كخيار صحي؟

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني

ونستكشف معًا فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني، لتختاري الأنسب لك ولأسرتك دون تردد، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

القيمة الغذائية للأرز الأبيض والبني

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

الفرق بين النوعين لا يقتصر على اللون فقط، بل في طريقة التصنيع:

الأرز الأبيض: يُزال منه القشر والنخالة والجنين، ليصبح ناعم الملمس وأقل في الألياف.

الأرز البني: يُحتفظ فيه بالقشرة الخارجية الغنية بالألياف والمعادن، ما يجعله خيارًا أكثر فائدة.

كل كوب من الأرز يحتوي تقريبًا على:

200 سعر حراري

4 جرامات من البروتين

45 جرامًا من الكربوهيدرات

لكن الأرز البني يحتوي على ألياف أكثر ومعادن إضافية مثل المغنيسيوم والسيلينيوم والفسفور.

فوائد الأرز الأبيض

1. سهل الهضم

الأرز الأبيض أخف على المعدة، ولهذا يُوصى به للأطفال، وكبار السن، أو مرضى الجهاز الهضمي.

2. يمنح طاقة سريعة

بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات البسيطة، فهو مصدر طاقة مثالي قبل التمارين أو أثناء الإرهاق الجسدي.

3. مناسب أثناء المرض

يساعد في تعويض السوائل والمعادن أثناء الحميات أو عند الإصابة بالإسهال أو الغثيان، لأنه لطيف على الجهاز الهضمي.

4. طعم محبب وسهل التنويع

يدخل في وصفات عديدة من الكبسة إلى الأرز باللبن والمقلوبة، مما يجعله عنصراً أساسياً في المطبخ العربي.

أضرار الأرز الأبيض

1. فقير بالألياف

إزالة القشرة الخارجية تفقده الكثير من الفيتامينات والمعادن، فيصبح أقل فائدة للجهاز الهضمي.

2. يرفع سكر الدم بسرعة

يُعتبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي، ما يجعله غير مناسب لمرضى السكري إذا تم تناوله بكثرة.

3. يسهم في زيادة الوزن

الإفراط في تناوله، خصوصًا بجانب الصلصات الدسمة، يؤدي إلى زيادة الوزن وتخزين الدهون في البطن.

فوائد الأرز البني

1. غني بالألياف

يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنح إحساسًا بالشبع لفترة طويلة، مما يجعله حليفًا مثاليًا للريجيم وخسارة الوزن.

2. ينظم مستوى السكر

لأنه يُهضم ببطء، فلا يرفع سكر الدم بشكل مفاجئ، مما يجعله خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

3. يحافظ على صحة القلب

الأرز البني يحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مثل المغنيسيوم، التي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

4. يدعم صحة العظام والمناعة

يحتوي على الزنك والمنجنيز والسيلينيوم، وهي معادن أساسية لتقوية المناعة والعظام وتحسين وظائف الجسم.

أضرار الأرز البني

1. صعب الهضم للبعض

القشرة الخارجية قد تسبب مشاكل في الهضم للأشخاص ذوي المعدة الحساسة أو الأطفال الصغار.

2. قد يحتوي على نسب من الزرنيخ

في بعض المناطق، يُزرع الأرز البني في تربة تحتوي على عناصر معدنية مثل الزرنيخ، لذا يجب غسله جيدًا ونقعه قبل الطهي.

3. وقت الطهي أطول

يحتاج الأرز البني لوقت أطول في الطهي، مما قد يجعله غير عملي في الوجبات السريعة.

أيهما أفضل: الأرز الأبيض أم البني؟

الاختيار يعتمد على هدفك الصحي:

إذا كنتِ تبحثين عن طعام خفيف وسهل الهضم، اختاري الأرز الأبيض.

أما إذا كنتِ ترغبين في خسارة الوزن وتنظيم السكر، فالأرز البني هو البطل الحقيقي.

يمكنك الموازنة بينهما: استخدمي الأرز الأبيض مرتين أسبوعيًا والبني في باقي الأيام.

نصائح لتناول الأرز بطريقة صحية