عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

تحلم الكثير من النساء بشعر طويل وكثيف يعكس جمالًا وأنوثة، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى عناية منتظمة واختيار الزيوت المناسبة التي تغذي فروة الرأس وتحفز نمو البصيلات. ومن بين الزيوت الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تطويل الشعر بسرعة زيت الخروع، وجوز الهند، وإكليل الجبل، وغيرها من الزيوت الغنية بالعناصر المغذية التي تمنح الشعر القوة واللمعان.

الزيوت المهمة والمجربة لتطويل الشعر بسرعة وفعالية:


1. زيت الخروع:
من أشهر الزيوت لتكثيف وتطويل الشعر.
يحتوي على أحماض دهنية تغذي فروة الرأس وتحفّز نمو البصيلات.
يُستخدم بتدفئته قليلًا وتدليكه في فروة الرأس لمدة 5–10 دقائق ثم يُترك من ساعة إلى 3 ساعات قبل الغسل.
2. زيت جوز الهند:
يغذي الشعر من الجذور ويقلل التساقط.
يمكن استخدامه كحمام زيت مرة أو مرتين أسبوعيًا.
3. زيت الروزماري (إكليل الجبل):
ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يسرّع نمو الشعر.
يمكن خلط بضع قطرات منه مع زيت حامل مثل زيت الزيتون أو جوز الهند.
4. زيت الأرغان:
غني بفيتامين E، يمنح الشعر لمعانًا ويقلل التقصف، مما يساعد على النمو الصحي.
5. زيت الزيتون:
يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تقوي بصيلات الشعر وتحميها من التلف.
 

 نصيحة:
لأفضل نتيجة، يمكنكِ عمل خلطة من زيت الخروع + زيت جوز الهند + زيت الروزماري بنسبة متساوية، وتدليك الفروة بها مرتين أسبوعيًا.

