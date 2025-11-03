لذيذة ومختلفة.. طريقة عمل العاشوراء التركي

اذا كنتي من محبي البليلة أو العاشورة نقدم اليكي النسخة التركية من العاشوراء تعرف باسم "عاشورة تركية" ، وهي طبق تقليدي غني بالنكهات، يرمز عند الأتراك إلى الخير والبركة، ويحضر عادة في شهر محرم.
إليك الطريقة الأصلية
المكونات:
كوب ونصف قمح كامل
1 كوب حمص مسلوق
1 كوب فول مسلوق (اختياري)
نصف كوب أرز
1 كوب زبيب
نصف كوب مشمش مجفف مقطع
نصف كوب تين مجفف مقطع
نصف كوب قراصيا (برقوق مجفف) مقطع
1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)
2 لتر ماء (أو حسب الحاجة)
قشر برتقال مبشور (اختياري)
رشة قرفة
فانيليا أو ماء زهر لإضافة رائحة مميزة
للتزيين:
جوز، لوز، فستق، رمان، قرفة، زبيب
الطريقة:
1. تحضير القمح:
اغسلي القمح جيداً وانقعيه طوال الليل.
في اليوم التالي، اسلقيه في كمية كافية من الماء حتى ينضج تماماً ويصبح طرياً (حوالي ساعة).
2. إضافة الحبوب والبقول:
بعد نضج القمح، أضيفي الحمص والفول المسلوقين، وقلّبي على نار هادئة.
أضيفي الأرز واتركيه حتى يطهى تماماً في الخليط.
3. إضافة الفواكه المجففة:
أضيفي الزبيب، والمشمش، والتين، والقراصيا بعد تقطيعهم، واتركيهم يغلوا قليلاً مع الخليط حتى يمتزج الطعم.
4. تحلية الخليط:
أضيفي السكر والفانيليا أو ماء الزهر، وقلّبي حتى يذوب السكر تماماً.
يمكنك تعديل القوام بإضافة قليل من الماء الساخن إذا كان سميكاً.
5. التقديم:
وزعي العاشوراء التركية في أطباق أو كاسات.
زيني الوجه بالمكسرات، حبوب الرمان، ورشة قرفة.
تُقدّم عادة باردة أو في درجة حرارة الغرفة.