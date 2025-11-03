قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذة ومختلفة.. طريقة عمل العاشوراء التركي

عاشورة
عاشورة
ريهام قدري

اذا كنتي من محبي البليلة أو العاشورة نقدم اليكي النسخة التركية من العاشوراء تعرف باسم "عاشورة تركية" ، وهي طبق تقليدي غني بالنكهات، يرمز عند الأتراك إلى الخير والبركة، ويحضر عادة في شهر محرم.
إليك الطريقة الأصلية 


 

المكونات:

كوب ونصف قمح كامل

1 كوب حمص مسلوق

1 كوب فول مسلوق (اختياري)

نصف كوب أرز

1 كوب زبيب

نصف كوب مشمش مجفف مقطع

نصف كوب تين مجفف مقطع

نصف كوب قراصيا (برقوق مجفف) مقطع

1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

2 لتر ماء (أو حسب الحاجة)

قشر برتقال مبشور (اختياري)

رشة قرفة

فانيليا أو ماء زهر لإضافة رائحة مميزة


للتزيين:
جوز، لوز، فستق، رمان، قرفة، زبيب

الطريقة:

1. تحضير القمح:

اغسلي القمح جيداً وانقعيه طوال الليل.

في اليوم التالي، اسلقيه في كمية كافية من الماء حتى ينضج تماماً ويصبح طرياً (حوالي ساعة).

2. إضافة الحبوب والبقول:

بعد نضج القمح، أضيفي الحمص والفول المسلوقين، وقلّبي على نار هادئة.

أضيفي الأرز واتركيه حتى يطهى تماماً في الخليط.

3. إضافة الفواكه المجففة:

أضيفي الزبيب، والمشمش، والتين، والقراصيا بعد تقطيعهم، واتركيهم يغلوا قليلاً مع الخليط حتى يمتزج الطعم.

4. تحلية الخليط:

أضيفي السكر والفانيليا أو ماء الزهر، وقلّبي حتى يذوب السكر تماماً.

يمكنك تعديل القوام بإضافة قليل من الماء الساخن إذا كان سميكاً.

5. التقديم:

وزعي العاشوراء التركية في أطباق أو كاسات.

زيني الوجه بالمكسرات، حبوب الرمان، ورشة قرفة.

تُقدّم عادة باردة أو في درجة حرارة الغرفة.

البليلة عاشورة تركية عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

مريم فخر الدين

فى ذكراها.. قصة محاولة إنهاء رشدي أباظة حياته بسبب مريم فخر الدين

مسلسل خطوط عريضة

المخرج بلال العربي يعلن انتهاء تصوير مسلسل الميكرو دراما “خطوط عريضة”

كتاب

"وريثة الظلال"… رواية جديدة تكشف الجانب المظلم من النفس البشرية

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد