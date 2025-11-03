لذيذة ومختلفة.. طريقة عمل العاشوراء التركي

اذا كنتي من محبي البليلة أو العاشورة نقدم اليكي النسخة التركية من العاشوراء تعرف باسم "عاشورة تركية" ، وهي طبق تقليدي غني بالنكهات، يرمز عند الأتراك إلى الخير والبركة، ويحضر عادة في شهر محرم.

إليك الطريقة الأصلية





المكونات:

كوب ونصف قمح كامل

1 كوب حمص مسلوق

1 كوب فول مسلوق (اختياري)

نصف كوب أرز

1 كوب زبيب

نصف كوب مشمش مجفف مقطع

نصف كوب تين مجفف مقطع

نصف كوب قراصيا (برقوق مجفف) مقطع

1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

2 لتر ماء (أو حسب الحاجة)

قشر برتقال مبشور (اختياري)

رشة قرفة

فانيليا أو ماء زهر لإضافة رائحة مميزة



للتزيين:

جوز، لوز، فستق، رمان، قرفة، زبيب

الطريقة:

1. تحضير القمح:

اغسلي القمح جيداً وانقعيه طوال الليل.

في اليوم التالي، اسلقيه في كمية كافية من الماء حتى ينضج تماماً ويصبح طرياً (حوالي ساعة).

2. إضافة الحبوب والبقول:

بعد نضج القمح، أضيفي الحمص والفول المسلوقين، وقلّبي على نار هادئة.

أضيفي الأرز واتركيه حتى يطهى تماماً في الخليط.

3. إضافة الفواكه المجففة:

أضيفي الزبيب، والمشمش، والتين، والقراصيا بعد تقطيعهم، واتركيهم يغلوا قليلاً مع الخليط حتى يمتزج الطعم.

4. تحلية الخليط:

أضيفي السكر والفانيليا أو ماء الزهر، وقلّبي حتى يذوب السكر تماماً.

يمكنك تعديل القوام بإضافة قليل من الماء الساخن إذا كان سميكاً.

5. التقديم:

وزعي العاشوراء التركية في أطباق أو كاسات.

زيني الوجه بالمكسرات، حبوب الرمان، ورشة قرفة.

تُقدّم عادة باردة أو في درجة حرارة الغرفة.