مرأة ومنوعات

من الكشري إلى السجق والفول.. طرق عمل أشهر الأكلات الإسكندرانية

اكلات اسكندراني
اكلات اسكندراني
ريهام قدري

هناك العديد من الأكلات الاسكندراني الشعبية المحببة لدى المصريين.

ونقدم اليكي أولاً: الكشري الإسكندراني

يتميز الكشري الاسكندراني بخفته وسهولة تحضيره مقارنة بالكشري العادي، حيث يُطهى بالأرز والعدس الأصفر فقط دون استخدام المكرونة، مما يمنحه مذاقاً خاصاً ومختلفاً.

طريقة التحضير:

اغسلي كوباً من الأرز جيداً، وضعيه في وعاء.
أضيفي نصف كوب من العدس الأصفر بعد غسله جيداً.
في قدر على النار، ضعي ملعقة من السمن أو الزيت وسخّنيه قليلاً.

أضيفي الأرز والعدس وقلّبيهما مع رشة من الملح والفلفل والكمون.

أضيفي الماء الساخن حتى يغطي المزيج واتركيه حتى ينضج.

قدمي الكشري في طبق التقديم، وضعي فوقه بيضة مسلوقة وصلصة طماطم وشطة حسب الرغبة.

ثانياً: السجق الإسكندراني

السجق الإسكندراني من أشهر الأكلات السريعة في الإسكندرية، ويشتهر بمذاقه الحار ورائحته الشهية، حيث يُطهى مع الفلفل والطماطم والتوابل القوية التي تضيف له نكهة مميزة.

طريقة التحضير:

قطّعي نصف كيلو من السجق إلى قطع متوسطة.
في مقلاة، ضعي ملعقتين من الزيت وسخّنيه على نار متوسطة.
أضيفي السجق وقلّبيه حتى يتغيّر لونه ويبدأ في التحمر.
أضيفي بصلة مفرومة، ثم حبة فلفل أخضر وحبتين من الطماطم المقطعة.
تبّلي بالملح والفلفل الأسود والكمون ورشة من الشطة حسب الرغبة.
اتركي الخليط على نار هادئة حتى تتكاثف الصلصة.
قدّمي السجق في عيش بلدي أو فينو مع المخلل.

ثالثاً: الفول الإسكندراني


يتميز الفول الإسكندراني بطريقته الخاصة التي تعتمد على الطماطم والثوم، مما يمنحه طعماً قوياً ومميزاً يختلف عن الفول المصري التقليدي. ويُعد من أشهر وجبات الإفطار في الإسكندرية.

طريقة التحضير:

ضعي كوباً من الفول المدمس في قدر على النار.
أضيفي حبتين من الطماطم المقطعة، وفصين من الثوم المهروس.
تبّلي بالملح، الكمون، الفلفل الأسود، ورشة من الشطة.
أضيفي ملعقة صغيرة من الزيت أو السمن وقلّبي المكونات.
اتركي الخليط يغلي لعدة دقائق حتى تمتزج النكهات.
قدّمي الفول ساخناً مع الليمون والمخلل والعيش البلدي.

كشري اكلات اسكندراني كشري اسكندراني سجق اسكندراني

