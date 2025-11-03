هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

تُعتبر البطاطس المقلية من أكثر الأكلات انتشارًا في العالم، لا يكاد يخلو منها بيت أو مطعم، يحبها الكبار قبل الصغار، وتُقدّم بجانب كل وجبة تقريبًا، لكن خلف هذا الطعم الذهبي المقرمش، خطر صامت يهدد القلب والجهاز الهضمي والمناعة، فهل يمكن الاستمتاع بها دون ضرر؟ إليك الحقيقة كاملة.

سر القرمشة الذهبية طريقة عمل البطاطس المثالية

للحصول على بطاطس مقرمشة ولذيذة بأقل ضرر ممكن، اتبعي هذه الخطوات.

 سر القرمشة الذهبية طريقة عمل البطاطس المثالية
  • اختاري بطاطس طازجة غير منبتة.
  • قطّعيها أصابع متساوية الحجم.
  • انقعيها في ماء بارد لمدة نصف ساعة لإزالة النشا الزائد.
  • جففيها جيدًا قبل القلي.
  • سخّني الزيت على نار متوسطة، وقلّبيها حتى يصبح لونها ذهبيًا.
  • أخرجيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

نصيحة: لتقليل امتصاص الزيت، يمكنك رش القليل من الدقيق أو النشا قبل القلي مباشرة.

فوائد البطاطس قبل القلي

البطاطس في حد ذاتها غذاء مفيد جدًا عندما تُطهى بطريقة صحيّة:

  • تحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم الذي يحافظ على ضغط الدم.
  • تمد الجسم بالطاقة السريعة بفضل الكربوهيدرات المعقدة.
  • تحتوي على ألياف تساعد على الهضم.
    لكن المشكلة ليست في البطاطس نفسها، بل في الزيت وطريقة الطهي.

أضرار البطاطس المقلية عند الإفراط

أضرار البطاطس المقلية عند الإفراط 

1. زيادة الوزن والسمنة

القلي يجعل البطاطس تمتص كميات كبيرة من الزيت، مما يحوّلها إلى قنبلة سعرات حرارية، طبق واحد صغير قد يحتوي على أكثر من 400 سعر حراري.

2. ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين

عند تسخين الزيت لدرجات عالية، تتكون مركبات ضارة ترفع الكوليسترول السيئ وتؤثر على صحة القلب.

3. خطر الأكريلاميد

وهو مركب كيميائي ينتج عند قلي البطاطس على حرارة عالية جدًا، وقد ربطت الدراسات بينه وبين زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي

الدهون الثقيلة والزيوت المحروقة تسبب بطء الهضم والانتفاخ، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي.

5. تأثير سلبي على البشرة والمناعة

الأطعمة المقلية تزيد الالتهابات داخل الجسم، مما ينعكس على الجلد في صورة حبوب وبشرة باهتة.

بدائل صحية للبطاطس المقلية

البطاطس المشوية في الفرن:
قطّعيها شرائح، أضيفي زيت زيتون خفيف وتوابل مثل الزعتر والبابريكا، واشويها حتى تصبح ذهبية، نفس الطعم لكن بدون دهون ضارة.

القلاية الهوائية  
تمنحك القرمشة نفسها مع كمية قليلة جدًا من الزيت، وتقلل نسبة الدهون لأكثر من 80%.

البطاطا الحلوة المشوية:
بديل رائع وغني بمضادات الأكسدة وفيتامين A، كما أنها أقل في السعرات.

هل الملح يزيد من خطر البطاطس المقلية؟

نعم. الملح المضاف بعد القلي يرفع ضغط الدم ويؤثر على الكلى.
 نصيحة: استخدمي توابل طبيعية مثل الكمون أو البابريكا بدلًا من الملح الزائد، فهي تعطي نكهة مميزة دون ضرر.

