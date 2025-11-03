المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

في السنوات الأخيرة انتشرت بين المراهقين ظاهرة تناول المكملات الغذائية لبناء العضلات بسرعة، متأثرين بمقاطع مؤثري اللياقة على السوشيال ميديا. صور الأجسام المثالية والنتائج السريعة جعلت كثيرًا من الشباب يعتقدون أن علبة صغيرة من مسحوق البروتين كفيلة بتحقيق الحلم. لكن ما لا يعرفه أغلبهم أن هذه المكملات قد تكون طريقًا مختصرًا نحو مشكلات صحية خطيرة تدمّر الجسم بدل أن تبنيه.

ما هي المكملات الغذائية التي يستخدمها المراهقون؟

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تتعدد المكملات بين بروتينات وأحماض أمينية وكرياتين وفيتامينات، وغالبًا ما تُباع في محلات الجيم أو عبر الإنترنت دون رقابة كافية. يظن المراهق أن هذه المواد طبيعية وآمنة لأنها “مكملات”، لكن الحقيقة أن بعضها يحتوي على نسب عالية من المواد الكيميائية والمنشطات الصناعية التي قد تؤثر على الهرمونات والكبد والكلى.

لماذا يلجأ المراهقون إليها المكملات الغذائية؟

السبب الأول هو الهوس بالمظهر، فالمراهق يعيش مرحلة عمرية يبحث فيها عن القبول والإعجاب، ويقارن نفسه بأبطال كمال الأجسام والموديلز الذين يراهم على إنستجرام. والسبب الثاني هو قلة الوعي الغذائي، فالكثير منهم يظن أن المكملات بديل للأكل الصحي. كما أن بعض المدربين في الصالات الرياضية يشجعونهم على شرائها لزيادة الربح دون النظر لصحتهم.

ما أضرار المكملات الغذائية على المراهقين؟

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

تأثير مباشر على الكبد والكلى

المكملات عالية البروتين تجبر الجسم على تصفية كميات كبيرة من النيتروجين الناتج عن البروتين الزائد، مما يرهق الكلى وقد يؤدي إلى فشلها على المدى الطويل.

اضطراب الهرمونات

بعض المكملات تحتوي على مواد تشبه الهرمونات الذكورية، مما يسبب تغيرات في الصوت، وظهور حب الشباب، وتساقط الشعر.

مشكلات في القلب والضغط

المكملات التي تحتوي على الكرياتين أو الكافيين قد ترفع ضغط الدم وتزيد ضربات القلب.

اضطراب النوم والقلق

نتيجة تناول المكملات المنشطة لزيادة النشاط البدني، فيفقد المراهق توازنه النفسي.

تأثير نفسي سلبي

عندما لا يحصل المراهق على النتائج السريعة التي يعد بها الإعلان، يشعر بالإحباط وفقدان الثقة بنفسه.

الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون

الجسم لا يحتاج إلى مكملات إلا في حالات النقص المثبت طبيًا، وليس لمجرد الرغبة في تضخيم العضلات. فالبروتين الطبيعي الموجود في البيض واللبن والدجاج والسمك أفضل بكثير من أي مسحوق صناعي.

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

نصيحة الخبراء

ينصح أطباء التغذية بعدم إعطاء المراهق أي مكمل إلا بعد فحص شامل وتحليل وظائف الكبد والكلى، كما يجب أن يتعلم المراهق أن بناء العضلات عملية تحتاج إلى وقت ونظام غذائي متوازن وتمارين منتظمة، وليست وصفة سحرية من علبة بروتين.