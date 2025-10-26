قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
مرأة ومنوعات

أفضل مكملات غذائية فعالة للرجال والنساء..فما هي؟

مكملات غذائية
مكملات غذائية
هاجر هانئ

عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية والأداء في صالة الألعاب الرياضية، يمكن للمكملات الغذائية أن تُحسّن أدائك بشكل كبير، ولكن فقط باختيارك المُناسب. فبين التسويق المُبهر، والعبوات اللامعة، ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين يُروّجون لمساحيق "المعجزات"، يصعب تحديد المنتجات التي تستحق ثمنها. 

مكملات غذائية فعالة للرجال والنساء

 

تمتلئ رفوف متاجر اللياقة البدنية بمنتجات ما قبل التمرين، والبروتينات، والحبوب التي تعد جميعها بنتائج مذهلة. لذا، لنكن واقعيين. إذا كنت تبحث عن مكملات غذائية فعالة، مدعومة علميًا، لا مجرد دعاية، فإليك أفضل خمسة مكملات غذائية فعالة للرجال والنساء.

 الكرياتين أحادي الهيدرا

إذا كان هناك مكمل غذائي يستحق التتويج، فهو الكرياتين أحادي الهيدرات. إنه بلا شك مكمل اللياقة البدنية الأكثر بحثًا وموثوقيةً على الإطلاق.

يساعد الكرياتين عضلاتك على إنتاج المزيد من ATP، وهو مصدر الطاقة الأساسي لجسمك، أثناء التمارين عالية الكثافة. زيادة ATP تعني قوة أكبر لرفع أوزان أثقل، والركض بسرعة أكبر، واجتياز التكرارات النهائية الصعبة قبل أن يبدأ التعب.

 أكدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن الكرياتين يُحسّن القوة وأداء الجري السريع وكتلة العضلات الهزيلة لدى الرجال والنساء على حد سواء. 

كما وجدت دراسة أخرى راجعتها جامعة هارفارد أن الكرياتين يُسرّع تكيف الجسم مع تدريبات القوة، مما يجعله مثاليًا للمبتدئين والرياضيين المحترفين على حد سواء.

بروتين مصل اللبن

بروتين مصل اللبن ليس مخصصًا للاعبي كمال الأجسام فحسب، بل لكل من يجد صعوبة في الحصول على ما يكفي من البروتين من خلال الوجبات. بعد التمرين، تحتاج عضلاتك إلى أحماض أمينية للتعافي والنمو. بروتين مصل اللبن يُزوّدها بهذه الأحماض الأمينية بسرعة، وخاصةً الليوسين، الذي يُحفّز تعافي العضلات مباشرةً. وجدت دراسة نُشرت عام ٢٠٢٣ في مجلة "المغذيات" أن تناول ٢٥-٣٠ غرامًا من مصل اللبن بعد التمرين يُعزز إصلاح العضلات وتعافيها وزيادة الكتلة العضلية الهزيلة لدى الرجال والنساء على حد سواء. كما تُقرّ المعاهد الوطنية للصحة ( NIH ) بمكملات البروتين كواحدة من أكثر الطرق فعالية لتحسين الأداء وتقليل الألم. 

مكملات غذائية

بيتا ألانين

هل تشعر بحرقة في عضلاتك أثناء التدريبات المكثفة أو الركض السريع؟ هذا ناتج عن تراكم حمض اللاكتيك. بيتا ألانين يساعد على تأخيره. يزيد بيتا ألانين مستويات الكارنوزين في العضلات، مما يُخفف من تراكم الأحماض ويُؤخر الشعور بالتعب. وهو مثالي للتمارين عالية الكثافة التي تستغرق من دقيقة إلى أربع دقائق، مثل الكروس فت، أو الركض السريع، أو رفع الأثقال المركبة الثقيلة. وجد تقرير نُشر في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية أن الاستخدام المنتظم لبيتا ألانين يُحسّن القدرة على التحمل بنسبة 2-3%، وهي نسبة قد تبدو ضئيلة، لكنها تُحدث فرقًا كبيرًا مع مرور الوقت. ويحقق نتائج أفضل عند تناوله مع الكرياتين. 

الكافيين

قد يكون قهوتك الصباحية بالفعل أحد أفضل المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها قبل التمرين. يُحفّز الكافيين جهازك العصبي، مما يزيد من تركيزك ويقظة جسمك وقدرتك على تحمّل الألم. كما يُسهّل عليك التمرين ويساعدك على التدرب بجدّية أكبر. كما يُمكنه أن يُعزّز حرق الدهون بشكل طفيف أثناء تمارين الكارديو أو التمارين متوسطة الشدة. تُصنّف المعاهد الوطنية للصحة الكافيين بأنه "آمن وفعال" بجرعة تصل إلى 400 ملغ يوميًا. وقد ثبت أنه يُحسّن القدرة على التحمل، وسرعة رد الفعل، وإنتاج الطاقة لدى كل من الرجال والنساء.

مالات السيترولين

إذا كنت من محبي ضخّ العضلات المُرضي، فإنّ مالات السيترولين هو مُكمّلك الغذائي المُفضّل. أصبح مُفضّلاً لدى روّاد الصالات الرياضية العاديين والرياضيين المحترفين على حدّ سواء. يتحول السيترولين إلى أرجينين في الجسم، مما يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك. هذا يُوسّع الأوعية الدموية، ويُحسّن وصول الأكسجين والمغذيات إلى عضلاتك. النتيجة؟ قدرة تحمّل أكبر، وتعافي أسرع، وضخّ أكبر للدم. أظهرت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول 6-8 جرام من مالات السيترولين قبل التمرين يحسن من أداء التكرارات بنسبة 40% ويقلل من الألم في اليوم التالي.

المصدر: timesofindia

مكملات الغذائية اللياقة البدنية الكرياتين

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

فضل شاكر

القضاء اللبناني يسقط تهمتين عن فضل شاكر .. تفاصيل

رنا سماحة

رنا سماحة: أنا اللي بصرف على ابني وتخطيت مرحلة الطلاق

بعد ظهوره في احتفالية مصر السلام ..محمد سلام يعلق : لحظة متتنسيش

بعد ظهوره في احتفالية مصر السلام.. محمد سلام يعلق: لحظة متتنسيش

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

