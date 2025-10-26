القميص بـ4 آلاف جنيه .. عبير صبري بإطلالة جريئة في جلسة تصوير جديدة |شاهد

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة لفتت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بإطلالة كاجوال أنيقة تجمع بين البساطة والجُرأة في الوقت نفسه، إذ اختارت شورت جينز قصير نسقته مع قميص أبيض فاخر يبلغ سعره نحو 4 آلاف جنيه.

وظهرت “عبير” في الصور بإطلالة مشرقة تعكس روحها المرحة وثقتها بنفسها.

فاعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بتصفيف بسيط زاد من نعومة ملامحها، مع مكياج هادئ بألوان ترابية أبرز جمال عينيها وبشرتها النضرة.



أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت مكياجًا يعتمد على اللمسات الطبيعية، حيث فضّلت ألوان النيود في أحمر الشفاه والظل العيني، ما منحها مظهرًا عصريًا متناسقًا مع أجواء الجلسة التي غلب عليها الطابع الشبابي المنعش.



وفور نشر الصور على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بأناقتها وشياكتها الدائمة، مؤكدين أنها ما زالت تحافظ على جمالها ورشاقتها رغم مرور السنوات.