إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
القميص بـ4 آلاف جنيه .. عبير صبري بإطلالة جريئة في جلسة تصوير جديدة |شاهد

عبير صبري
عبير صبري
ريهام قدري

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة لفتت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بإطلالة كاجوال أنيقة تجمع بين البساطة والجُرأة في الوقت نفسه، إذ اختارت شورت جينز قصير نسقته مع قميص أبيض فاخر يبلغ سعره نحو 4 آلاف جنيه.
وظهرت “عبير” في الصور بإطلالة مشرقة تعكس روحها المرحة وثقتها بنفسها.

فاعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بتصفيف بسيط زاد من نعومة ملامحها، مع مكياج هادئ بألوان ترابية أبرز جمال عينيها وبشرتها النضرة.


أما من الناحية الجمالية، فقد اختارت مكياجًا يعتمد على اللمسات الطبيعية، حيث فضّلت ألوان النيود في أحمر الشفاه والظل العيني، ما منحها مظهرًا عصريًا متناسقًا مع أجواء الجلسة التي غلب عليها الطابع الشبابي المنعش.
 

وفور نشر الصور على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بأناقتها وشياكتها الدائمة، مؤكدين أنها ما زالت تحافظ على جمالها ورشاقتها رغم مرور السنوات.

عبير صبري فستان عبير صبري إطلالة عبير صبري

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح

Galaxy Watch 8

مؤشر مضادات الأكسدة في Galaxy Watch 8.. سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لقياس صحة البشرة

فيات تيبو موديل 2022

فيات تيبو أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

فيات برافو موديل 2010

سوق المستعمل.. اركب فيات برافو هاتشباك بـ 600 ألف جنيه

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

