مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

في السنوات الأخيرة، اجتاح مشروب الماتشا الأخضر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح المشروب المفضل للمشاهير واليوتيوبر، لكن هل هو مجرد ترند صحي جديد أم سر قديم وراء رشاقة اليابانيين ونضارة بشرتهم؟

في هذا المقال هنعرف طريقة عمل الماتشا الصحيحة، فوائده الحقيقية، وأضراره المحتملة لو أُسيء استخدامه.

ما هو الماتشا؟

الماتشا هو نوع خاص من الشاي الأخضر الياباني، لكنه مختلف عن العادي، لأن أوراقه تُزرع في الظل ثم تُطحن بودرة ناعمة خضراء زاهية.

وعند شربه، لا يتم تصفية الأوراق، بل يُستهلك المسحوق كله، وده السبب في أن فوائده أعلى بثلاث مرات من الشاي الأخضر العادي.

طريقة عمل الماتشا الصحي

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الماتشا الأصلية.

كوب ماء ساخن ليس مغليًا، حوالي 80 درجة.

مضرب يدوي صغير يمكن استخدام شوكة أو خلاط صغير.

الطريقة

ضعي بودرة الماتشا في كوب أو وعاء.

أضيفي قليل من الماء الساخن، وقلّبي بقوة حتى يذوب المسحوق تمامًا وتظهر رغوة خفيفة.

أضيفي باقي الماء الساخن وحرّكي برفق.

نصيحة: يمكن إضافة حليب نباتي مثل الشوفان أو اللوز لعمل صحي ولذيذ.

فوائد الماتشا للجسم والعقل

1. يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

الماتشا يزيد من معدل الأيض بنسبة تصل إلى 40%، ويساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع أثناء اليوم.

2. يعزز التركيز والهدوء في الوقت نفسه

يحتوي على مادة L-Theanine التي تهدئ الأعصاب دون أن تسبب النعاس، وتمنحك تركيزًا ذهنيًا يشبه التأمل.

3. ينظف الجسم من السموم

غناه بالكلوروفيل يجعله من أقوى المشروبات المطهرة للكبد والجهاز الهضمي.

4. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم “الكاتيشين”، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.

5. يحسن المزاج والطاقة

يحتوي على كافيين طبيعي يمنحك نشاطًا معتدلًا دون “هبوط مفاجئ” مثل القهوة.

6. يحافظ على شباب البشرة

يساعد في تجديد خلايا الجلد بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد.

أضرار الماتشا عند الإفراط

رغم فوائده العديدة، إلا أن المبالغة في تناوله قد تؤدي إلى آثار جانبية:

زيادة معدل ضربات القلب بسبب الكافيين الزائد.

اضطراب المعدة أو الغثيان عند تناوله على معدة فارغة.

قلة امتصاص الحديد من الطعام إذا تم شربه بعد الوجبات مباشرة.

أرق أو توتر عند شربه مساءً، خصوصًا لمن لا يتحملون الكافيين.

نصيحة: يكفي كوب واحد يوميًا في الصباح أو بعد الإفطار بنصف ساعة.

هل الماتشا فعلاً سر رشاقة اليابانيين؟

اليابانيون لا يعتمدون على الماتشا فقط، لكنهم يتبعون نظام حياة متكامل: