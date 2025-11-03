قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
مرأة ومنوعات

كل ما لا تعرفه عن عِرق النساء.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

عرق النسا
عرق النسا
ريهام قدري

 عرق النسا هو اسم يُطلق على ألم العصب الوركي، وهو أطول عصب في الجسم يمتد من أسفل الظهر مرورًا بالأرداف والفخذين وصولًا إلى الساقين والقدمين.
عندما يتعرض هذا العصب للالتهاب أو الضغط، يشعر المريض بألم يمتد على طول مساره.

الأسباب الشائعة للإصابة بعرق النساء:

1. الانزلاق الغضروفي: أكثر الأسباب شيوعًا، حيث يضغط الغضروف على العصب الوركي.


2. تضيق القناة الفقرية: يقل فيها الحيز الذي يمر فيه العصب.


3. الإصابة أو الحوادث: التي تؤثر على العمود الفقري أو الحوض.


4. الحمل: نتيجة زيادة الوزن والضغط على الفقرات السفلية.


5. الجلوس لفترات طويلة: خصوصًا في وضعيات غير صحيّة.

الأعراض:

ألم حاد أو حارق يبدأ من أسفل الظهر ويمتد إلى الساق.

خدر أو تنميل في الساق أو القدم.

ضعف في العضلات.

زيادة الألم عند السعال أو العطس أو الجلوس طويلًا.

طرق العلاج:

1. العلاج المنزلي:

الراحة وتجنب الجلوس الطويل.

كمادات دافئة أو باردة لتخفيف الالتهاب.

تمارين التمدد الخفيفة لتحسين مرونة العضلات.


2. العلاج الطبي:

أدوية مضادة للالتهاب ومسكنات الألم.

علاج طبيعي لتقوية عضلات الظهر.

في الحالات الشديدة قد يُلجأ للجراحة إذا كان السبب انزلاقًا غضروفيًا كبيرًا أو ضغطًا دائمًا على العصب.

الوقاية:

ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية عضلات الظهر والبطن.

الحفاظ على وزن صحي.

الجلوس بطريقة صحيحة مع دعم أسفل الظهر.

تجنب حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة.

