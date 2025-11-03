كل ما لا تعرفه عن عِرق النساء.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

عرق النسا هو اسم يُطلق على ألم العصب الوركي، وهو أطول عصب في الجسم يمتد من أسفل الظهر مرورًا بالأرداف والفخذين وصولًا إلى الساقين والقدمين.

عندما يتعرض هذا العصب للالتهاب أو الضغط، يشعر المريض بألم يمتد على طول مساره.

الأسباب الشائعة للإصابة بعرق النساء:

1. الانزلاق الغضروفي: أكثر الأسباب شيوعًا، حيث يضغط الغضروف على العصب الوركي.



2. تضيق القناة الفقرية: يقل فيها الحيز الذي يمر فيه العصب.



3. الإصابة أو الحوادث: التي تؤثر على العمود الفقري أو الحوض.



4. الحمل: نتيجة زيادة الوزن والضغط على الفقرات السفلية.



5. الجلوس لفترات طويلة: خصوصًا في وضعيات غير صحيّة.

الأعراض:

ألم حاد أو حارق يبدأ من أسفل الظهر ويمتد إلى الساق.

خدر أو تنميل في الساق أو القدم.

ضعف في العضلات.

زيادة الألم عند السعال أو العطس أو الجلوس طويلًا.

طرق العلاج:

1. العلاج المنزلي:

الراحة وتجنب الجلوس الطويل.

كمادات دافئة أو باردة لتخفيف الالتهاب.

تمارين التمدد الخفيفة لتحسين مرونة العضلات.



2. العلاج الطبي:

أدوية مضادة للالتهاب ومسكنات الألم.

علاج طبيعي لتقوية عضلات الظهر.

في الحالات الشديدة قد يُلجأ للجراحة إذا كان السبب انزلاقًا غضروفيًا كبيرًا أو ضغطًا دائمًا على العصب.

الوقاية:

ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية عضلات الظهر والبطن.

الحفاظ على وزن صحي.

الجلوس بطريقة صحيحة مع دعم أسفل الظهر.

تجنب حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة.