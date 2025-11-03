قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

أسماء عبد الحفيظ

هل تبحثين عن وجبة سريعة تبهج أفراد أسرتك بطعمها الكريمي الرائع؟، إليك وصفة المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان، التي تجمع بين المذاق الغني واللون المبهج وسهولة التحضير، لتصبح خيارك المثالي في الأيام المزدحمة، أو حين ترغبين في إعداد أكلة تفتح الشهية دون مجهود كبير.

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان، نقدمها لكِ على طريقة الشيف سارة الحافظ.

مكونات المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان

  • نصف كيس مكرونة أي نوع تفضلينه، مثل البنا أو الفيوزنلي.
  • ملعقة كبيرة من الزبدة.
  • ملعقة صغيرة من الزيت.
  • بصلة صغيرة مفرومة.
  • فص ثوم مفروم.
  • فلفل ألوان (أخضر، أحمر، أصفر) مقطع شرائح رفيعة.
  • كوب من الحليب.
  • كوب من الجبنة الموتزاريلا أو الشيدر المبشورة.
  • رشة ملح وفلفل أسود.
  • رشة من البابريكا اختياري.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

  • اسلقي المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه قليل من الزيت والملح حتى تصبح نصف سوى، ثم صفيها جيدًا.
  • في طاسة كبيرة، سخني الزبدة مع الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.
  • أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة فقط حتى تظهر رائحته.
  • ضعي شرائح الفلفل الألوان وقلّبيها على نار متوسطة حتى تذبل قليلًا وتحتفظ بلونها الزاهي.
  • أضيفي الحليب تدريجيًا وقلّبي حتى يتجانس مع الخليط.
  • أضيفي الجبنة المبشورة وحرّكي حتى تذوب وتصبح الصلصة كريمية متماسكة.
  • تبّلي المزيج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا.
  • أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلّبي جيدًا حتى تتغلف تمامًا بالجبنة والفلفل.
  • قدّمي الطبق ساخنًا مع رشة إضافية من الجبنة على الوجه حسب الرغبة.

فوائد المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان

رغم أن المكرونة تُعتبر أكلة دسمة نسبيًا، فإنها تحمل بعض الفوائد:

  • تمد الجسم بالطاقة بفضل محتواها من الكربوهيدرات.
  • الفلفل الألوان غني بفيتامين C الذي يقوي المناعة ويحافظ على نضارة البشرة.
  • الجبنة مصدر للكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.
  • تحتوي على مضادات أكسدة من الفلفل الأحمر والأصفر تساعد في مكافحة الشيخوخة المبكرة.

أضرار الإفراط في تناولها

رغم طعمها اللذيذ، إلا أن تناولها بشكل مفرط قد يسبب:

  • زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية في الجبنة والزبدة.
  • ارتفاع الكوليسترول عند استخدام أنواع جبن دسمة.
  • الانتفاخ أو عسر الهضم لدى من يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشاكل القولون.
  • لذلك، يُنصح بتناولها مرة أسبوعيًا فقط مع تقليل كمية الجبنة أو استخدام أنواع قليلة الدسم.

نصائح ذهبية لجعل الطبق صحيًا

  • استخدمي مكرونة قمح كامل لزيادة الألياف.
  • استبدلي الزبدة بـ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
  • أضيفي خضروات أخرى مثل البروكلي أو الكوسة لزيادة القيمة الغذائية.
  • يمكنك تقديمها بجانب سلطة خضراء لتقليل الشعور بالثقل بعد الأكل.
طريقة عمل المكرونة طريقة عمل المكرونة بالجبنة طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان

