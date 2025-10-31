طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون،فهي من الأطباق الشهية واللذيذة.
مقادير مكرونة بالزبدة والزيتون
● مكرونة سوستة مسلوقة
● ثوم مفروم
● أعشاب إيطالية
● طماطم مجففة
● زيتون حلقات أخضر وأسود
● زبدة
● زيت
● ملح
● فلفل
طريقة تحضير مكرونة بالزبدة والزيتون
- في طاسة على النار توضع زبدة, زيت, ثوم مفروم، وتشوح المكونات.
- يضاف ملح, فلفل, أعشاب إيطالية, طماطم مجففة, حلقات زيتون أخضر وأسود مع استمرار تشويح المكونات.
- تضاف المكرونة.
- تقلب المكونات جيدا.
- توضع في طبق التقديم ثم تقدم.