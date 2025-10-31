طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون،فهي من الأطباق الشهية واللذيذة.

مقادير مكرونة بالزبدة والزيتون

● مكرونة سوستة مسلوقة

● ثوم مفروم

● أعشاب إيطالية

● طماطم مجففة

● زيتون حلقات أخضر وأسود

● زبدة

● زيت

● ملح

● فلفل



طريقة تحضير مكرونة بالزبدة والزيتون