الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هالوين 2025.. كيف تساعد الأطفال على إدارة الإفراط في تناول السكر؟

هالوين 2025
هالوين 2025
هاجر هانئ

قد تؤدي مُتع ليلة الهالوين السكرية إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم لدى الأطفال، مما يُسبب ارتفاعًا حادًا في الطاقة وانهيارًا في المزاج. ومع ذلك، يُمكن للوالدين تجنّب ذلك دون إفساد متعة الاحتفال. من خلال تبادل الحلوى بوعي، وضبط مواعيد الوجبات الخفيفة، واستخدام حيل ذكية، يُمكنكم ضمان استمتاع أطفالكم بالاحتفالات مع الحفاظ على توازن صحي.


تتوهج الشوارع باللون البرتقالي، ويتسابق الأطفال من باب إلى باب في حماسٍ مُغذّى بالسكر، ويبدو أن الحلوى تتكاثر أسرع من أن تُقال "خدعة أم حلوى". بالنسبة لمعظم الآباء، تنتهي الليلة بطاولة مطبخ مليئة بأغلفة الحلوى، وإدراك تدريجي لوصول عاصفة السكر رسميًا.
لكن خلف الضحكات والأزياء، يكمن شريرٌ خفيٌّ في الهالوين، وهو فرط الجلوكوز. يقول خبراء التغذية إن هذا الفيضان المفاجئ من السكر قد يُسبب اضطرابًا حادًا في مستوى الجلوكوز في دم الأطفال، فيرتفع مستوى طاقتهم فجأةً قبل أن ينهار تمامًا.


الخبر السار؟ لستَ مضطرًا لسرقة المرح لإنقاذ ليلتك. مع بعض التبديلات المدروسة، وتوقيت ذكي للوجبات الخفيفة، وبعض الحيل التي تُجدي نفعًا أكثر من أي عصا مكنسة، يمكنك مساعدة وحوشك الصغيرة على الاستمتاع بالحلويات دون إتلاف أجهزتهم. في عيد الهالوين هذا، تخيّل الأمر كاستراتيجية للحلوى، طريقة مبتكرة لتحويل الفوضى إلى توازن.


نصائح غذائية للأطفال في الهالوين 

ابدأ بوجبة دسمة ومتوازنة
قبل أن تبدأ جولة الحلويات، قدّم لأطفالك وجبة غنية بالبروتين والألياف والخضراوات والدهون الصحية. فكّر في دجاج مشوي أو حمص، أو خضراوات مشوية، أو طبق جانبي من الحبوب الكاملة، أو ربما صلصة أفوكادو أو زبدة جوز. لماذا؟ لأن الجوع يُفاقم الرغبة الشديدة في تناول السكر ، وعندما تُصبح المعدة مضطربة، تُصبح الحلويات "وقودًا طارئًا" بدلًا من أن تكون مصدرًا للمتعة.
المعدة الممتلئة تُبطئ امتصاص السكر، وتُقلل من ارتفاع سكر الدم، وتُشعرك بالحلوى وكأنها الكرزة التي تُزيّن الطبق الرئيسي، لا الطبق الرئيسي. كما أنها تُتيح لك فرصة إثبات أن الطعام وقود، ثم متعة.


اختر مشروبات تحتوي على نسبة سكر أقل أو مكونات أفضل
ليس عليك حظر الحلويات، فقط اختر منها ما يناسبك. ابحث عن حلويات تحتوي على كمية أقل من السكر المضاف، والألوان الصناعية، وشراب الذرة عالي الفركتوز، ومكونات مألوفة لديك. اختر الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب، أو قطعًا صغيرة من حلوياتك المفضلة بدلًا من قطع الحلوى كاملة الحجم. كما أن علكات الفاكهة المصنوعة من عصير طبيعي أو مصاصات محلاة طبيعيًا خيارات أفضل.


تقديم وجبات خفيفة صحية أثناء النقل


بينما يجمع الأطفال الحلوى، استمتعوا بوجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية: أعواد الجزر والخيار مع الحمص، أو شرائح التفاح مع طبقة رقيقة من زبدة الجوز، أو الفشار المتبل قليلاً. هذه ليست بدائل عن الحلوى الممتعة، بل هي مُخففات. تساعد هذه الحلوى على سد الفجوات، وإبطاء امتصاص السكر ، وتمنح الأطفال فرصةً للعب بدلاً من المضغ المستمر. عندما يتخلل تناول الحلوى طعامًا حقيقيًا، يخفّ اندفاع السكر وتستقر الطاقة. كما أنها تُجسّد أن الهالوين لا يقتصر على السكر فحسب، بل هو أيضًا متعة وتواصل وتسلية.

تناول الحلوى مع البروتين أو الألياف


عندما يستمتع أطفالكم بوجبة الهالوين، وازِنوا كمية السكر في حلوياتكم بتناول أطعمة غنية بالبروتين أو الألياف، مثل حفنة صغيرة من المكسرات، أو قطعة من الجبن، أو ملعقة من الزبادي اليوناني. يُبطئ هذا امتصاص الجلوكوز ويُحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، ويمنع دورة "ارتفاع السكر ثم انخفاضه" المعتادة.
وجدت مراجعة أجريت عام 2022 في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي أن الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف يقلل بشكل كبير من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات ويحسن توازن الطاقة لدى الأطفال.


قم بإعداد وقت " وجبة الحلوى " وشرب الماء فورًا بعد ذلك
اجعلوا من الحلوى طقسًا بسيطًا: خصصوا من ١٠ إلى ١٥ دقيقة بعد عودتكم إلى المنزل لفتحها معًا. دعوا أطفالكم يختارون من ٣ إلى ٥ قطع ليأكلوها الآن، ثم احفظوا الباقي بعيدًا عن متناول أيديهم. بعد ذلك مباشرةً، أعطوهم الماء (أو طعامًا غنيًا بالماء والكالسيوم) لشطف أفواههم والمساعدة في تقليل تلف مينا الأسنان . يُشير خبراء التغذية إلى أن السكر يُكوّن بيئة حمضية في الفم، وخاصةً الحلويات اللزجة/المضغية، لذا يُنصح بتأخير تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة ٦٠ دقيقة تقريبًا .
المصدر: timesofindia.
 

الهالوين توازن صحي ليلة الهالوين

