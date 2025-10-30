مواليد ٩٣ .. معلومات عن رحمة محسن بعد تصدرها التريند

تصدرت المطربة رحمة محسن التريند مؤخراً بسبب انتشار مقاطع وفيديوهات قالت وسائل إعلام إنها منسوبة لها وإلى رجل أعمال، يعتقد أنه زوجها أو طليقها.



ولا يعرف الكثير من هي رحمة محسن فهي مطربة شعبية مصرية وُلِدت في القاهرة عام 1993.

بدأت مسيرتها من خلفية متواضعة، حيث عملت كبائعة قهوة من سيارة خاصة بها قبل دخولها عالم الغناء.



ألتحقت بـ معهد العالي للموسيقى العربية في أكاديمية الفنون لتطوير موهبتها.



اشتهرت عبر مقاطع قصيرة على تطبيق TikTok ثم أطلقت أغنيتها الأولى الرسمية بعنوان «اسند ضهرك واقعد اتفرج» التي حققت ملايين المشاهدات.