الايسيسكو تدشن إستوديو مجهزا بأحدث التقنيات لتعزيز قدراتها الإعلامية

دشنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، استوديو مجهز بأحدث الكاميرات والتقنيات للتسجيل والبث الإعلامي بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، وذلك بهدف إنتاج محتوى إعلامي يعزز رسالة الإيسيسكو الإعلامية في دولها الأعضاء، وتقديم خدمات تدريبية احترافية لتأهيل الشباب الإعلاميين وصناع المحتوى بالعالم الإسلامي.

وخلال الافتتاح الرسمي للإستوديو، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام الإيسيسكو، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للمنظمة، والتي تسعى لصياغة رسالة إعلامية متطورة وحديثة قادرة على الوصول لأكبر عدد من المواطنين بالدول الأعضاء، ودعم القدرات الإعلامية للأفراد والمؤسسات في ظل التحديات العالمية والتطور التكنولوجي الذي تشهده صناعة الإعلام والممارسات الابتكارية الرقمية.

وأضاف أن رؤية المنظمة الإعلامية، التي عكف على صياغتها قطاع الإعلام والاتصال منذ تأسيسه في مطلع العام الحالي، تهدف إلى الترويج لجهود المنظمة في مختلف المجالات، من خلال تعزيز تواصلها مع أفراد مجتمعات دولها الأعضاء، خاصة الشباب في مختلف أقطار العالم الإسلامي، والمضي قدما في تقديم محتوى هادف في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتعزيز قيم السلام والحوار والتعايش في العالم.

من جانبه، أوضح أسامة هيكل، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالإيسيسكو، أن المنظمة وضعت خطة تمتد حتى عام 2030 لتطوير خطابها الإعلامي وإيصال رسالتها الحضارية إلى مجتمعات دولها الأعضاء، مشيرا إلى أن بودكاست "الكلمة"، المقرر إطلاقه خلال أيام، سيكون أولى مشاريع استوديو الإيسيسكو، إذ يعد منصة حوارية معرفية تستضيف نخبة من المفكرين والعلماء والأدباء للتعرف على مساراتهم المتميزة وبصمتهم الإبداعية في العالم الإسلامي.

وأضاف أن الإستوديو تم تزويده بأحدث تقنيات التصوير والمونتاج والإضاءة، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بالتوازي مع برنامج تدريبي مكثف عقد في شهر أغسطس الماضي بمركز التدريب التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وسيقدم الإستوديو خدماته وبرامجه باللغات الخمس : العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية، والروسية ، إلى جانب عدد آخر من اللغات واسعة الانتشار على مستوى العالم.