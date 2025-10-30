عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي

أعلن يانيك فيريرا مدرب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، تشكيل لقاء البنك الأهلي، ضمن مجريات الأسبوع الثاني عشر، لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بعد لعب 10 لقاءات، حقق الفوز في 5 مقابل هزيمتين و3 تعادلات. في المقابل يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم بقيادة مدربه أيمن الرمادي محتلا المركز الربع عشر برصيد 14 نقطة، بعد خوض 10 مواجهات، انتصر في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي«الونش» وأحمد فتوح وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وسيف جعفر وعبدالحميد معالي وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري سيكون اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.