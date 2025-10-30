الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

أعلنت البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكًا، عن تنفيذ عمليات تحديث موسعة للأنظمة الإلكترونية الخاصة بها مساء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا عند منتصف الليل.

وأكدت البنوك أن هذه التحديثات ستتسبب في توقف مؤقت لبعض الخدمات المصرفية، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتطبيقات الموبايل البنكي، وخدمات الإنترنت البنكي، والمحافظ الإلكترونية البنكية، لعدة ساعات خلال فترة التحول الزمني من الصيفي إلى الشتوي.

توقف الخدمات البنكية مؤقتًا الليلة بسبب التوقيت الشتوي

وأرسلت البنوك رسائل نصية SMS إلى عملائها، أوضحت فيها أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي في تمام الساعة 11:59 مساء اليوم الخميس، على أن تبدأ أعمال التحديث اعتبارًا من الساعة 11 مساءً بالتوقيت الصيفي، وتستمر حتى الساعات الاولى من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025 بالتوقيت الشتوي.

وخلال هذه الفترة، ستتأثر خدمات التحويلات البنكية، وعمليات السحب والإيداع عبر الـATM، إضافة إلى بعض المعاملات الإلكترونية الحساسة، نتيجة قيام الأنظمة الداخلية بضبط الساعة وإعادة التزامن مع التوقيت الجديد.

مدة توقف الخدمات تختلف من بنك لآخر

وأوضحت أن فترة توقف الخدمات تتراوح بين 3 إلى 6 ساعات، حيث ستنتهي في بعض البنوك مع حلول الساعة الثانية فجرًا، بينما تمتد في بنوك أخرى حتى الثامنة صباح الجمعة، وذلك بحسب سرعة تحديث الأنظمة التشغيلية ومدى تعقيدها.

كما أكدت البنوك ضرورة أن يتأكد العملاء من أن أجهزتهم الإلكترونية والهواتف المحمولة تعمل وفق التوقيت الصحيح الجديد (GMT +02:00) لضمان عمل خدمات الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية بسلاسة بعد التغيير.

البنك المركزي المصري يصدر توجيهات فنية

من جانبه، وجّه البنك المركزي المصري تعليماته إلى جميع البنوك وشركات المدفوعات الرقمية بضرورة تحديث أنظمتها التشغيلية بما يتوافق مع التوقيت المحلي الجديد لتفادي أي اضطراب في عمليات المصادقة والتحقق من الهوية الإلكترونية.

وأشار المركزي إلى أن بعض العمليات المالية المعتمدة على رموز التحقق الزمنية (OTP) قد تواجه تأخيرًا بسيطًا مؤقتًا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ناصحًا المواطنين بتجنب إجراء المعاملات الحساسة خلال هذه الفترة الانتقالية.

تأثر المحافظ الإلكترونية بالتحديثات

كشفت عدة شركات اتصالات عاملة في السوق المصري عن توقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لها، بالتزامن مع تحديث أنظمة البنوك، حرصًا على مواءمة التوقيت الجديد وضمان استقرار العمليات المالية الإلكترونية.

فودافون كاش

أعلنت شركة فودافون مصر، صاحبة أكبر قاعدة عملاء في سوق المحافظ الإلكترونية، أن خدمة فودافون كاش ستتوقف مؤقتًا من الساعة 11 مساء الخميس حتى الثالثة فجر الجمعة، وذلك لتحديث الخوادم وضبط التوقيت الشتوي.

وأكدت الشركة أن جميع أرصدة العملاء والعمليات السابقة مؤمنة بالكامل، وأن الخدمة ستُستأنف بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة التحديث دون فقدان أي بيانات أو أموال.

أورانج كاش

بدورها، أعلنت شركة أورانج مصر تنفيذ تحديث شامل لخدمة أورانج كاش لضمان استقرار الخدمة بعد تطبيق التوقيت الشتوي.


وأوضحت أن بعض التحويلات القادمة من محافظ أو بنوك خارجية قد تتأخر مؤقتًا نتيجة فروق التوقيت في أنظمة التسوية، مؤكدة أن جميع العمليات ستُراجع تلقائيًا فور استقرار الأنظمة.


ونصحت أورانج المستخدمين بتحديث تطبيق أورانج كاش إلى آخر إصدار لتفادي أي مشكلات في استقبال الإشعارات أو التحويلات بعد التغيير الزمني.

اتصالات e& money

أما شركة اتصالات مصر فأعلنت أن محفظتها الإلكترونية e& money ستكون غير متاحة من الساعة 11 مساء الخميس ولمدة 3 ساعات، لإجراء التحديثات الخاصة بضبط التوقيت الشتوي.


وحذّرت الشركة من إجراء عمليات مالية متتابعة أو سحب فوري خلال فترة تغيير الساعة، لتفادي أي توقف مؤقت في تنفيذ المعاملات، مؤكدة أن الأموال مؤمنة بالكامل وأن الخدمة ستعود للعمل طبيعيًا بعد انتهاء التحديث.

توجيهات مهمة للمواطنين قبل منتصف الليل

  • يُنصح بعدم إجراء تحويلات مالية أو معاملات إلكترونية حساسة بين الساعة 11 مساء الخميس والثالثة فجر الجمعة.
  • التأكد من أن الهواتف وأجهزة الحاسب محدثة تلقائيًا وفق التوقيت المحلي الجديد.
  • يُفضل تأجيل المدفوعات الإلكترونية أو استخدام المحافظ البنكية إلى ما بعد استقرار الأنظمة فجر الجمعة.
  • متابعة الرسائل الرسمية من البنوك أو الشركات في حال وجود تمديد لفترة التحديث.

عودة تدريجية للخدمات فجر الجمعة

ومن المقرر أن تعود الخدمات البنكية والإلكترونية تدريجيًا مع استقرار الأنظمة بحلول فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث ستعمل ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية بكامل طاقتها فور انتهاء أعمال الصيانة التقنية.

