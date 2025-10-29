قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة طفل أردني بلدغة "ذبابة الرمل السوداء".. أعراض اللدغة وطرق الوقاية منها
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
اقتصاد

محافظ البنك المركزي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج "قيادات المستقبل" بالمعهد المصرفي المصري

تخريج
تخريج
محمد يحيي


شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، حفل تخريج أربع دفعات جديدة من برنامج " قيادات المستقبل" بالمعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي، جاء ذلك بحضور كل من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، و طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد، إضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة المعهد، ولفيف من القيادات التنفيذية ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب بالقطاع المصرفي.
وبهذه المناسبة، أعرب المحافظ، في كلمته خلال الحفل، عن اعتزازه بالمشاركة في حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج "قيادات المستقبل"، الذي يُعد أحد أعرق البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد المصرفي المصري، حيث انطلق منذ 30 عامًا، ليواصل على مدار ثلاثة عقود دعم وتنمية الكفاءات الشابة داخل القطاع المصرفي.
 

وأكد سيادته أن البنك المركزي يضع العنصر البشري في صدارة أولوياته، وذلك من منطلق إيمانه بأنه الركيزة التي يُبنى عليها مستقبل القطاع المصرفي وازدهاره، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت تدشين العديد من المبادرات الهادفة إلى خلق جيل جديد من الكفاءات المصرفية على أعلى درجة من الاحترافية، كان آخرها إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، كأول برنامج جامعي من نوعه، في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.
ومن جانبه، أكد د. عبد العزيز نصير، على التزام المعهد المصرفي بالتطوير المستمر لمكونات برنامج "قيادات المستقبل" فضلًا عن توفير أحدث وسائل التدريب والتقييم لتعزيز قدرات المشاركين على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل.
وأوضح أن البرنامج " يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة التحول والتطوير في القطاع المصرفي، ويتم تحديثه باستمرار ليشمل جانبًا نظريًا وآخر تطبيقيًا في مجالات متنوعة مثل العلوم المصرفية والقيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية دولية لمؤسسات مالية عالمية للاطلاع على أحدث المستجدات العالمية وتطبيقها بالقطاع المصرفي المصري.
وشهد الحفل تخريج الدفعات 32 و33 و34 و35، بإجمالي 93 خريجًا من القيادات الشابة بالبنوك المصرية، ممن اجتازوا هذا البرنامجً التدريبي المكثفً الذي صممه المعهد المصرفي المصري خصيصًا لإعداد صفٍّ ثانٍ من القيادات المصرفية المؤهلة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لِإعداد وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية في تطوير الكوادر القيادية، حيث ساهم البرنامج منذ إطلاقه في تخريج مئات القادة الذين يشغلون اليوم مناصب قيادية مؤثرة في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصري، مما يعكس نجاح المعهد في بناء قاعدة قوية من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة التطوير والنمو المستدام في القطاع.
يُذكر أن المعهد المصرفي المصري تأسس في عام 1991 بقرار من البنك المركزي المصري، كذراع تدريبي له، ليطبق أفضل الممارسات الدولية لصقل المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع المالي والمصرفي، ويهدف إلى أن يصبح المركز المعرفي الرائد للخدمــات الماليـــة في مصــر والمنطقة المجــــــــاورة من خلال التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمع.

