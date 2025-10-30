قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الساعة 12 منتصف الليل تعود 11 مساء.. جهز ساعتك لـ التوقيت الشتوي اليوم

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
عبد العزيز جمال

يتبقى بضع ساعات قليلة ويتم العمل بنظام التوقيت الشتوي 2025 ، حيث أنه مع وصول عقارب الساعة إلى 12:00 منتصف ليل اليوم تعود تلقائيا على الساعة 11 مساء إيذانا بتطبيق التوقيت الشتوي في مصر وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر 6 أشهر كاملة.

تطبيق التوقيت الشتوي 2025 اليوم 

ويتم تأخير الساعة منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

وبموجب هذا النظام، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في نهاية اليوم الخميس، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي الجديد رسميًا اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.
 

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

أعلن مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الشتوي يبدأ مع الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تنظيم أوقات العمل والطاقة بما يتماشى مع عدد ساعات النهار في فصل الشتاء.

ووفقًا لبنود القانون، يتم تأخير الساعة ساعة واحدة كاملة في نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، على أن يبدأ سريان التوقيت الجديد مع صباح الجمعة التالية مباشرة، أي في تمام الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

سبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي

أوضح مجلس الوزراء أن اختيار يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي أو الصيفي يعود إلى الطبيعة الخاصة لهذا اليوم، إذ يقل فيه الضغط على المرافق العامة والمصالح الحكومية، مما يحد من أي اضطرابات محتملة قد تنجم عن تغيير الوقت.

كما أن هذا الاختيار يمنح المواطنين فترة راحة كافية للتأقلم مع تغيير الساعة، دون التأثير على سير العمل في الوزارات أو المؤسسات العامة أو المدارس، حيث يعود الجميع إلى نشاطهم الأسبوعي بعد أن يكون التغيير قد تم بسلاسة تامة.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف 7 سنوات

جدير بالذكر أن نظام التوقيت الصيفي والشتوي كان قد توقف في مصر منذ عام 2016، واستمر الإيقاف لمدة قاربت 7 سنوات، قبل أن تعيد الدولة العمل به مجددًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023.

وخلال فترة التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتقليل استهلاك الكهرباء في المساء، بينما في التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لإتاحة استغلال ساعات النهار القصيرة بكفاءة أكبر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الحكومة نحو تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة ومواكبة الأنظمة المعمول بها عالميًا، خصوصًا في الدول التي تعتمد على تغيير التوقيت الموسمي وفق طول ساعات النهار في كل فصل.

التوقيت الشتوي

دعوة للمواطنين لضبط الساعات قبل منتصف الليل

ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى ضرورة تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، سواء على الساعات اليدوية أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، حتى لا يحدث أي ارتباك في المواعيد صباح الجمعة.

كما شددت على أهمية متابعة تحديث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بشكل تلقائي، حيث تقوم بعض الأنظمة الإلكترونية بضبط الوقت الجديد تلقائيًا مع بداية اليوم التالي لتطبيق التوقيت الشتوي

موعد تطبيق التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر سبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي العمل بالتوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

قشر المانجا

بنرميها في الزبالة.. فوائد مسحوق قشور المانجو وطريقة عمله

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطباء يحذرون من الإفراط في المشروبات المحلاة.. ضوء الهاتف أو التلفاز ليلا قد يدمر القلب

الكبد

أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد