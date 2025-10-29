السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الغد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الشتوي علي رحلاتها اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، ويتم تأخير الساعة بمقدار (60 دقيقة)، وذلك عند بلوغ الساعة 00:00 (منتصف الليل) لتُصبح الساعة 23:00 (الحادية عشرة مساءً) من مساء اليوم ذاته.

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، وانطلاقًا من حرص الهيئة على توضيح تأثير هذا التغيير على حركة مسير القطارات على الشبكة، أفادت بالآتي:

1- القطارات التي تقوم خلال الفترة من الساعة 23:00 وحتى الساعة 23:59 مساءً (بالتوقيت الصيفي القديم ) سيتم اعتبارها قيامًا مبكرًا وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد.

2- القطارات التي تكون في مسيرها خلال فترة تغيير الساعة ستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط سيرها أو محطاتها وفقًا لجداولها المعتمدة.

3- جميع رحلات القطارات التي تبدأ تحركها بعد الساعة 00:00 (منتصف الليل) ستسير وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد المعتمد.

وأهابت الهيئة الركاب مراعاة الالتزام بالتوقيت الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتوافق مع التعديل الزمني لرحلاتهم المقررة، مؤكدة حرصها الدائم على انتظام حركة التشغيل وتقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط لخدمة جمهور المسافرين.