موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

تستعد مصر رسميا للانتقال إلى التوقيت الشتوي 2025 بعد أشهر من تطبيق نظام التوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي ينظم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة القومية خلال فترات الذروة.

التوقيت الشتوي 2025

ووفقا لنص القانون، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في تمام منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساء، وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميا اعتبارا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقليل فترات استخدام الكهرباء في أوقات الذروة خلال فصل الصيف، وهو النظام الذي تم تطبيقه مجددا منذ عام 2023 بعد توقف استمر قرابة سبع سنوات.

 تطبيق التوقيت الصيفي في مصر


بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام. ويعد هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يطبق فيه النظام بعد إعادة اعتماده رسميا في عام 2023، حين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون المنظم له.

وينص القانون على أن يبدأ التوقيت الصيفي من آخر جمعة في شهر أبريل من كل عام، وينتهي في آخر خميس من شهر أكتوبر، بحيث يكون التغيير في توقيت يوم الجمعة لتجنب أي تأثيرات محتملة على العمل بالمؤسسات الحكومية أو الخدمات الحيوية.

خطوات ضبط الساعة للتوقيت الشتوي


يمكن للمواطنين التأكد من ضبط أجهزتهم الإلكترونية على التوقيت الجديد باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق الإعدادات (Settings) على الهاتف.
الدخول إلى الإعدادات الإضافية (Additional Settings).
اختيار التاريخ والوقت (Date & Time).
تفعيل خيار التحديث التلقائي (Automatic date & time).
إعادة تشغيل الهاتف إذا لزم الأمر لتطبيق التوقيت الجديد بشكل صحيح.

وتؤكد وزارة الاتصالات أن معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحدث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خيار "التوقيت التلقائي"، إلا أن بعض الأجهزة القديمة قد تتطلب تعديلا يدويا للساعة قبل منتصف ليل الخميس.

موعد فصل الشتاء في مصر 2025
 

وبحسب الحسابات الفلكية، يبدأ فصل الشتاء فلكيا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة. ويأتي ذلك بعد انتهاء فصل الخريف الذي بدأ رسميا يوم الاثنين 22 سبتمبر ويستمر حتى 20 ديسمبر.

ويذكر أن نظام التوقيت الصيفي في مصر كان قد ألغي في عام 2016 بعد جدل واسع حول جدواه، قبل أن تعيد الحكومة تطبيقه في عام 2023 استنادا إلى دراسات أكدت مساهمته في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة ملحوظة خلال أشهر الصيف.

ومع دخول مصر العمل بـ التوقيت الشتوي فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025، تعود الساعة إلى وضعها الطبيعي الذي يستمر حتى نهاية أبريل 2026، لتبدأ بعدها دورة جديدة من تطبيق التوقيت الصيفي، بما يضمن تحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وتيسير حياة المواطنين على مدار العام.

