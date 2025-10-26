الخميس المقبل .. مصر تُودّع التوقيت الصيفي وتبدأ العمل بالتوقيت الشتوي

تستعد مصر لإنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي يوم الخميس المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عن الوقت الحالي في تمام منتصف الليل.

ويأتي هذا التحول الزمني تنفيذًا للقانون الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في أبريل 2023، والذي نص على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

قانون التوقيت الصيفي وترشيد الطاقة

أكدت اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها حول القانون، أن الهدف من تطبيق نظام التوقيت الصيفي هو ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن العودة لهذا النظام تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد الطاقوية.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقريرها أن تطبيق التوقيت الصيفي أسهم في تحقيق وفر مالي قدره نحو 147.21 مليون جنيه نتيجة تقليل استهلاك الكهرباء.

كما أشار نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى أن النظام ساهم كذلك في توفير نحو 25 مليون دولار من استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، لافتًا إلى أن تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 1% فقط يحقق توفيرًا يصل إلى 150 مليون دولار سنويًا.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي

وبموجب القانون، يبدأ العمل بنظام التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أكتوبر، على أن تُعاد الساعة إلى الوراء ستين دقيقة، لتعود الساعة القانونية في مصر إلى التوقيت المعتاد خلال أشهر الشتاء.

وينص القانون كذلك على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، بما يضمن وضوحًا في آلية تطبيقه واستقراره في السنوات المقبلة.

اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس 30 أكتوبر، تُؤخر الساعة 60 دقيقة إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي، في خطوة تهدف إلى ترشيد الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكات الكهربائية خلال ساعات الذروة.