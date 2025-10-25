قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو
فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
تعرف على موعد فتح كوبرى الأزهر أمام حركة السيارات
الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر
أخبار العالم

فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
محمود نوفل

أفادت  وسائل إعلام فلسطينية ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين حيث تم إرجاع عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

وفي مصر ؛  أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025، حيث من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بحيث تعود عقارب الساعة من 12:00 منتصف ليل الجمعة إلى 11:00 مساء الخميس. 

يأتي هذا القرار تنفيذًا لقانون تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي الذي تم العمل به مجددًا في السنوات الأخيرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في مواعيد العمل الرسمية.

متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في مصر؟

ويبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة الموافق الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، على أن يستمر العمل به لمدة ستة أشهر متواصلة، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام، حيث تعود بعدها عقارب الساعة للتوقيت الصيفي مرة أخرى بتقديمها 60 دقيقة.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من تحديد هذا الموعد هو تحقيق الاستقرار في مواعيد العمل والإنتاج، وضمان تطبيق القرار دون التأثير على حركة المواطنين أو أنشطة القطاعات الخدمية والاقتصادية المختلفة، خاصة أن توقيت تطبيق القرار يأتي في عطلة نهاية الأسبوع لتجنب أي ارتباك في المواعيد الرسمية.

فلسطين مصر التوقيت الشتوي التوقيت الصيفي

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

