فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ببدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين حيث تم إرجاع عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

وفي مصر ؛ أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025، حيث من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بحيث تعود عقارب الساعة من 12:00 منتصف ليل الجمعة إلى 11:00 مساء الخميس.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لقانون تنظيم التوقيت الصيفي والشتوي الذي تم العمل به مجددًا في السنوات الأخيرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط في مواعيد العمل الرسمية.

متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في مصر؟

ويبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة الموافق الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري، على أن يستمر العمل به لمدة ستة أشهر متواصلة، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام، حيث تعود بعدها عقارب الساعة للتوقيت الصيفي مرة أخرى بتقديمها 60 دقيقة.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من تحديد هذا الموعد هو تحقيق الاستقرار في مواعيد العمل والإنتاج، وضمان تطبيق القرار دون التأثير على حركة المواطنين أو أنشطة القطاعات الخدمية والاقتصادية المختلفة، خاصة أن توقيت تطبيق القرار يأتي في عطلة نهاية الأسبوع لتجنب أي ارتباك في المواعيد الرسمية.