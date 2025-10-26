تأخير الساعة.. أوروبا تعود إلى التوقيت الشتوي| ما القصة؟

دخلت دول الاتحاد الأوروبي فجر اليوم الأحد مرحلة التوقيت الشتوي، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث تم تأخير الساعة من الثالثة صباحاً إلى الثانية صباحاً، لتبدأ فترة العمل بالتوقيت الشتوي حتى 29 مارس 2026، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

التحويل التلقائي للساعات في ألمانيا

تأتي إشارة التحويل التلقائي للساعات في ألمانيا من المعهد الاتحادي للفيزياء والمقاييس بمدينة براونشفايج شمالي البلاد.

حيث يضمن خبراء المعهد أن الساعات المعتمدة على الراديو، وساعات المحطات، والعديد من الساعات الصناعية، تتلقى الإشارة عبر مرسل طويل الموجة يعرف باسم (DCF77) الواقع في منطقة مينفلينجن قرب فرانكفورت.

الهدف من تغيير التوقيت

يهدف هذا التحول إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار خلال الأيام القصيرة في فصل الشتاء بنصف الكرة الشمالي، ما يتيح مزيداً من الإضاءة الطبيعية في ساعات النهار المبكرة.

جدل حول جدوى التوقيت الصيفي

رغم الهدف من تغيير التوقيت هو ترشيد استهلاك الطاقة، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن الفوائد الطاقوية محدودة وأن التبديل المتكرر بين التوقيتين الصيفي والشتوي يؤثر سلبا على إيقاع حياة الأفراد وصحتهم.