المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
قوات الإحتلال تفجر منزلا في حي الهدف بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة
غارات إسرائيلية على مدينة غزة
دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق بمركب سياحي في قرية أصفون بإسنا
أخبار البلد

لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب

بنوك
بنوك
محمد غالي

تستعد البنوك لتحديث أنظمتها الإلكترونية بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، حيث بدأ عدد من البنوك بالفعل في إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإخطارهم بمواعيد الصيانة المجدولة وتحذيرهم من احتمال تأثر بعض الخدمات الإلكترونية خلال ساعات الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

البنوك

ويأتي هذا التحرك في إطار التزام البنوك بالحفاظ على كفاءة أنظمتها الرقمية وضمان توافقها مع التوقيت الجديد، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بأعلى درجات الأمان والاعتمادية للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

البنوك الحكومية والخاصة في مصر

وبدأت مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة في مصر، خلال الساعات الأخيرة، إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإخطارهم بعمليات تحديث أنظمتها الإلكترونية المقررة مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، تزامنا مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي رسميا.

وأوضحت البنوك في رسائلها أن عملية التحديث ستبدأ من الساعة 11 مساء بالتوقيت الصيفي وحتى الساعة 3 صباحا من يوم الجمعة 31 أكتوبر بالتوقيت الشتوي، مؤكدة أن بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية قد تتأثر مؤقتا خلال هذه الفترة.

عمليات التحديث

وأشارت البنوك إلى أن عمليات التحديث تأتي في إطار استعدادها لتعديل التوقيت الرسمي لأنظمتها الرقمية بما يتوافق مع التوقيت الشتوي الجديد، لافتة إلى أن الخدمات التي قد تتأثر تشمل الإنترنت البنكي، والمحفظة الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي التي قد تتوقف عن العمل لبعض الوقت في عدد من الفروع والمناطق.

وفترة توقف الخدمات ستكون محدودة وتختلف مدتها من بنك لآخر، موضحة أن فرق الدعم الفني ستتابع العمل طوال فترة التحديث لضمان عودة الأنظمة بكامل طاقتها فور انتهاء الصيانة المقررة.

ضرورة التأكد من ضبط توقيت أجهزة الهواتف المحمولة واللاب توب

كما طالبت العملاء بضرورة التأكد من ضبط توقيت أجهزة الهواتف المحمولة واللاب توب بعد بدء التوقيت الشتوي، لتجنب أي مشكلات قد تواجههم في إجراء المعاملات المالية الإلكترونية أو استقبال الأكواد الأمنية المتغيرة OTP أثناء التحول بين التوقيتين.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر رسميا اعتبارا من فجر الجمعة 31 أكتوبر 2025، وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، والذي ينص على تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي

وتهدف الدولة من تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي إلى تحقيق التوازن في استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء خلال فترات الذروة، مع مراعاة بدء التغيير في عطلة نهاية الأسبوع لتفادي أي اضطرابات في سير العمل بالمصالح الحكومية أو القطاعات الاقتصادية.

ويجب متابعة الصفحات الرسمية للبنوك عبر مواقع التواصل لمواكبة أي تحديثات أو إخطارات جديدة قد تصدر خلال فترة التحول الزمني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي وضمان استقرار الخدمات الإلكترونية في ظل التغيرات الزمنية الدورية.

