قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي

أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
أ ش أ

=اصطف المئات من الموظفين الفيدراليين أمام بنك الطعام كابيتال إيريا في واشنطن العاصمة، بعد أن فقدوا أول راتب كامل لهم منذ بدء الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الرابع دون أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.
وشهد البنك، الذي أنشئ خصيصاً لمساعدة المتضررين من الإغلاق، إقبالاً كبيراً أمس الجمعة، حيث قدم أكثر من 250 صندوقاً يحتوي على وجبات غذائية ومواد منزلية ومنتجات للنظافة الشخصية، وفقاً للقس ويل سترومان، أحد منظمي المبادرة بحسب ما نشرته شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية.
وأوضح سترومان أنه سيتم تنظيم فعالية مماثلة كل أسبوع "إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي"، مؤكداً أن الهدف هو "تخفيف المعاناة وإيصال رسالة أمل للموظفين المتضررين".
الموظف الفيدرالي أنطوني سبايت، الذي أُجبر على التوقف عن العمل لأول مرة خلال 17 عاماً من خدمته، قال في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز": "لم أتخيل يوماً أنني سأقف في طابور لطلب المساعدة بعد أن كنت أوزع المنح والمساعدات الحكومية على الآخرين". 
وأضاف: "إذا كنا لا نتقاضى رواتبنا، فيجب أن يتوقف أعضاء الكونجرس عن تقاضي رواتبهم أيضاً".
وأوضح سبايت أن الالتزامات المالية اليومية لا تنتظر قائلاً: "الفواتير تتراكم، لدي أقساط سيارة، وأطفال يجب إعالتهم، وأسرة أعيلها، وقرض عقاري يجب سداده، وهذا كله يخلق حالة من القلق وعدم اليقين".
وأشار تقرير "إن بي سي نيوز" إلى أن بعض الموظفين الفيدراليين لجؤوا إلى العمل عبر تطبيقات مثل "أوبر" و"دورداش" لتأمين دخل إضافي، بينما لا يستطيع العاملون المصنفون كـ"ضروريين" العمل في وظيفة ثانية رغم عدم حصولهم على رواتبهم خلال الإغلاق.
ويأتي هذا في ظل استمرار تعثر المفاوضات داخل الكونجرس الأمريكي، حيث فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة للمرة الثانية عشرة هذا الأسبوع، وسط تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول المسئولية عن استمرار الأزمة.
 

الموظفين الفيدراليين بنك الطعام الإغلاق الحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة

محافظ أسيوط لـ صدى البلد : زيارة البابا تواضروس حملت رسائل كثيرة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشيد بجهود “التربية والتعليم” في نشر ثقافة النظافة

ارشيفية

العثور على جثه متحللة لمسن بمنزله بأحد المناطق في الدقهلية

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

فيديو

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد