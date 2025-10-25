قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور
الطفلة مليكة للرئيس السيسي: كان نفسي أشوفك أوي بجد.. فيديو
بنحبك يا ريس.. استقبال حافل للرئيس السيسي بفاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»
التعادل السلبي يحسم مباراة حرس الحدود وغزل المحلة
حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب جامعة بدر عن القضايا الإقليمية والدولية
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية مصر وطن السلام.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أفريكسيم بنك: سنعزز التصنيع المحلي للمعادن الاستراتيجية الإفريقية ونضع حدا لتصديرها كمواد خام

جورج إلومبي الرئيس الجديد للبنك الأفريقي
جورج إلومبي الرئيس الجديد للبنك الأفريقي
أ ش أ

أكد جورج إلومبي الرئيس الجديد للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" ، في أول خطاب عقب تنصيبه خلفا للبروفيسور بنديكت أوراما ، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن السنوات الخمس إلى العشر القادمة ستشهد تحوّلاً جذرياً في نهج القارة الأفريقية نحو القيمة المضافة والتصنيع المحلي، مشدداً على أن إفريقيا لن تقبل بعد اليوم أن تبقى مجرد مصدرٍ للمواد الخام.


وقال إلومبي : "سنعمل على تعزيز وتسريع عمليات التصنيع المحلي للمعادن الإستراتيجية، وسنضع حداً لتصدير المواد الخام، بتحويل ما ننتجه وبناء سلاسل قيمة خضراء ودعم الصناعات المحلية، سنخلق فرص العمل، وسنوفّر الوظائف لأبنائنا، وسنقود النمو في القارة".
وأعلن عن إنشاء نافذة تمويلية جديدة عالية الأثر مخصصة لدعم المشروعات التي تقوم بمعالجة المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع، مضيفاً : "لن يكون تركيزنا بعد الآن على تمويل تصدير المواد الخام الإفريقية، بل على التصنيع داخل القارة".
وأوضح أن إفريقيا ستتجه إلى تنفيذ برنامج لتطوير المعادن الإستراتيجية، بحيث يشمل التمويل الكامل من مراحل الاستخراج والتكرير حتى التصنيع والإنتاج النهائي. وضرب مثالاً بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن الهدف هو تمويل منشآت إنتاج محلية تصنع المنتجات وتضيف القيمة داخل القارة بدلاً من تصدير المواد الخام.
وأضاف أن أقل من 20% من الاستثمارات في قطاع المعادن يمكن أن تذهب إلى عمليات الاستخراج، بينما 80% من الاستثمار الحقيقي لا بد أن يوجّه إلى البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة التي تخدم عمليات التصنيع، مؤكدا أن هذا التوجه سيُحدث نقلة نوعية في التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الشريكة لضمان تنفيذ هذه الرؤية الصناعية الجديدة، مؤكداً أن العمل المشترك مع الشركاء سيضمن نجاح خطط التصنيع الإفريقي.
وفيما يتعلق بالأولويات الأخرى، أعلن جورج إلومبي أن التركيز الثاني في المرحلة المقبلة سيكون تعميق التجارة البينية الإفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي، موضحاً أن نجاح استراتيجية التصنيع والإضافة للقيمة يعتمد على قدرة القارة على إيجاد أسواق داخلية لمنتجاتها.
وأكد ، في هذا السياق ، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل منصة محورية لدفع التصنيع والتصدير داخل القارة، مشيراً إلى أن رؤساء الدول كلفوا المؤسسات المعنية بضمان تنفيذ الاتفاقية بفعالية.
وأضاف : "سنعمل على إزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال عبر الحدود الإفريقية" ، وشدد على أن حرية تنقّل الأفراد داخل القارة تعدّ ركيزة أساسية لتحقيق أهداف النمو ، قائلاً : "نحتاج إلى أن نفتح حدودنا أمام شعوبنا؛ فالتكامل الحقيقي يبدأ عندما يتحرك الناس بحرية داخل إفريقيا .. يجب ألا نخاف من بعضنا البعض".
واستشهد بتجربة الحدود المفتوحة بين نيجيريا والكاميرون منذ الحقبة الاستعمارية، موضحاً أن هذه الحدود تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي، حيث ينتقل الطلاب والعمال والصيادون بحرية بين البلدين دون عوائق.
وأكد أن هذا التدفق الحر للعمالة الإفريقية هو المفتاح لتحقيق التكامل الصناعي والبنية التحتية اللازمة للتصنيع والتجارة. أما الأولوية الثالثة التي أعلنها، فهي تطوير البنية التحتية التجارية والحضرية، موضحاً أن القارة لا يمكنها تحقيق التكامل التجاري المنشود دون استثمارات قوية في الطرق، والموانئ، والطاقة، والمراكز اللوجستية الحديثة.
واختتم جورج إلومبي كلمته بالتأكيد على أن إفريقيا تدخل مرحلة جديدة من الوعي الاقتصادي والسيادة الإنتاجية، قائلاً : «لقد ولّى زمن تصدير المواد الخام، المستقبل لإفريقيا التي تصنع، تبني، وتنافس .. إفريقيا التي تضيف القيمة لثرواتها، وتمنح أبناءها العمل والكرامة والازدهار".
 

جورج إلومبي أفريكسيم بنك المعادن الاستراتيجية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

ترشيحاتنا

مصرع شاب في المنوفية

بعد ثلاثة أيام من مصرعه أسفل عجلات قطار.. التعرف على جثمان مجهول في المنوفية

جانب من الحدث

سلامة الغذاء تشارك بمهرجان التمور الدولى 2025 بمدينة الخارجة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات الخاصة باستعدادات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد