انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات

انطلقت فعاليات اختبارات مسابقة " الأزهر - بنك فيصل الإسلامي" لحفظ القرآن الكريم لذوي الهمم، اليوم، وتقدم له ما يقارب الـ 500 متسابق، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الجامع الأزهر بقيادة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

وأقيمت الاختبارات اليوم في ست محافظات هي "البحيرة - المنوفية - الدقهلية - دمياط - الإسكندرية - الفيوم" بخمس مقرات وهم مقر الرواق الأزهري بمحافظات البحيرة والمنوفية والدقهلية والإسكندرية والفيوم، كما سيتم عقد اختبار لجميع المتسابقين كل في محافظته أو اقرب المحافظات لمدة يوم واحد، وذلك تخفيفا على المتسابقين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم، وسوف تنتهي أعمال المسابقة نهاية هذا الأسبوع، ومن ثم يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين في احتفالية كبيرة تليق بأهل القرآن.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذه المسابقة تأتي بعد نجاح مسابقة القرآن الكريم التي انتهت مؤخرًا في موسمها الثالث، وبعد اكتشاف مواهب كثيرة من ذوي الهمم خلال المسابقة، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني.

وعلى هامش الاختبارات تفقد الدكتور هاني عودة ، اختبارات المسابقة في مقرها بمحافظة الدقهلية، وكان برفقته الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية، حيث أشادا بحسن التنظيم وبراعة المتسابقين من ذوي الهمم وقوة حفظهم وجمال مخارجهم وعذوبة أصواتهم .

واطلع مدير عام الجامع الأزهر، على كافة الاستعدادات السابقة على عقد الاختبارات والتنسيق بين إدارة الجامع الأزهر وشئون الأروقة لتوفير كافة الاحتياجات للمسابقة، وهو ما تم التأكد منه ، كما استمع للمتسابقين والباحثين وأعضاء لجنة الاختبار.

وأكد عودة، أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، حريص كل الحرص على دعم حفظة كتاب الله، وتنظيم مسابقات للتنافس على أشرف العلوم وأفضلها وهو القرآن الكريم ، مشيرا إلى أن المسابقة الخاصة بذوي الهمم تتكون من ثلاثة مستويات، المستوى الأول: القرآن الكريم كاملًا حفظًا وتجويدًا، بعدد 10 جوائز قيمة كل جائزة 20 ألف جنيه، والمستوى الثاني: ثلثي القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد 10 جوائز، قيمة كل جائزة 15 ألف جنيه، والمستوى الثالث : ثلث القرآن حفظًا وتجويدًا، بعدد 10 جوائز ، قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه، ليصبح إجمالي الجوائز 450 ألف جنيه.