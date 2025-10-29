يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين، عن موعيد المواصلات العامة كالمترو والقطارات والنقل العام بعد تطبيق التوقيت الشتوي، والتي أعلنتها وزارة النقل، بالإضافة إلى اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بتطبيق التوقيت الشتوي.

موعيد المواصلات العامة والمترو والقطارات والنقل العام بعد تطبيق التوقيت الشتوي

والمقرّر سريانه بعد منتصف ليل الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، مؤكدة جاهزية شبكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وهيئة النقل العام بالقاهرة والجيزة للعمل وفق المواعيد الجديدة بما يضمن انتظام حركة التشغيل وسهولة تنقل المواطنين.

مواعيد النقل العام والمترو والقطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

مواعيد عمل مترو الانفاق بعد تطبيق التوقيت الشتوي

تبدأ أولى رحلات المترو بالخطين الأول والثاني من المحطات الانتهائية حلوان – المرج الجديدة – شبرا – المنيب في تمام الساعة 5:15 صباحا، بينما ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في التوقيت ذاته.

كما يتحرك أول قطار من عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحا، ومن محور روض الفرج نحو عدلي منصور الساعة 5:15 صباحا.

أما مواعيد آخر القطارات، فتبدأ من المرج الجديدة وحلوان في الساعة 11:40 مساء، ومن شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساء، ومن المنيب في تمام الساعة 12:05 صباحا.

كما يغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساء، وإلى محور روض الفرج الساعة 11:29 مساء، بينما يتحرك آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساء، ومن جامعة القاهرة إلى عدلي منصور الساعة 11:52 مساء.

واخر تقابل بين قطارات الخطين الأول والثاني سيكون بمحطة السادات في تمام الساعة 12:25 صباحا، في حين ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة عند منتصف الليل، كما ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساء.

مواعيد النقل العام والمترو والقطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أولى الرحلات تنطلق من محطة عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحا، ومن الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 6:04 صباحا.

كما تبدأ أولى رحلات العبور الجديدة نحو بدر الساعة 6:48 صباحا، ومن بدر إلى العبور الجديدة الساعة 6:34 صباحا، ومن بدر إلى عدلي منصور الساعة 6:01 صباحا، مع تشغيل قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في الساعة 7:30 و8:00 صباحا.

أما اخر الرحلات، فتتحرك من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة أو العكس في الساعة 10:15 مساء، ومن عدلي منصور إلى بدر الساعة 10:45 مساء، ومن بدر إلى عدلي منصور الساعة 10:36 مساء، كما يغادر آخر قطار من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساء، ومن العبور الجديدة إلى بدر الساعة 10:39 مساء.

مواعيد النقل العام والمترو والقطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

مواعيد عمل أتوبيسات هيئة النقل العام بعد تطبيق التوقيت الشتوي

وفيما يتعلق بمواعيد أتوبيسات هيئة النقل العام، التشغيل اليومي يبدأ من الساعة 5:00 صباحا وحتى 11:30 مساء، مع تمديد خدمة بعض الخطوط الحيوية حتى 12:30 صباحا لتغطية المناطق البعيدة مثل المدن الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

كما تم تخصيص أتوبيسات إضافية في فترات الذروة لخدمة المناطق الصناعية والمدارس والجامعات، بما يضمن سهولة تنقل المواطنين في أوقات الذهاب والعودة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لرؤساء وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والشركات المشغلة للمترو والقطار الكهربائي بضرورة المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي، مع تواجد القيادات والمسؤولين ميدانيا داخل المحطات لضمان انتظام التقاطر وتقديم الدعم الفني الفوري عند حدوث أي أعطال طارئة.

وشدد الوزير على أهمية الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال فترات الذروة لتخفيف الضغط على الركاب، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات للتعامل السريع مع أي مواقف طارئة، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمة لجمهور الركاب والحفاظ على انتظام الرحلات وفق المواعيد المحددة بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي رسميا.