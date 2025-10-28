قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
أخبار البلد

موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

محمد غالي

يعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أضخم حدث أثري وثقافي مخصص للحضارة المصرية القديمة، والمقام على مقربة من أهرامات الجيزة، في موقع يجمع بين عبق التاريخ وروعة الحداثة.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

الافتتاح الرسمي في الأول من نوفمبر


أعلنت اللجنة المنظمة أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في احتفالية عالمية تمتد لثلاثة أيام، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والآثار والفنون.

 ويفتح المتحف أبوابه أمام الجمهور رسميا اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ليبدأ استقبال الزوار المصريين والعرب والأجانب، بعد سنوات طويلة من العمل الهندسي والفني الذي جعل منه تحفة معمارية ومركزا حضاريا عالميا.

أهمية المشروع ومحتوياته

يأتي افتتاح المتحف ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية والترويج للمقاصد الأثرية المصرية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. 

ويضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور الفرعونية، وعلى رأسها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد، داخل قاعات صممت وفق أحدث معايير العرض المتحفي العالمية. 

كما يحتوي المتحف على مناطق ترفيهية ومراكز عرض رقمية بتقنيات الواقع الافتراضي، لتقديم تجربة تفاعلية فريدة تربط الزائر بتاريخ مصر العريق.

أسعار تذاكر الدخول والجولات الإرشادية

وفيما يتعلق بأسعار الدخول عقب الافتتاح الرسمي، أكدت إدارة المتحف المصري الكبير أن الأسعار ستبقى ثابتة بالنسبة للمصريين دون زيادة، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا قدره 5 دولارات فقط للزوار الأجانب، بهدف الحفاظ على التوازن بين تشجيع الزيارات المحلية وتحقيق العائد السياحي المناسب. وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:
التذاكر العادية:
للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.
للعرب والأجانب: 1450 جنيها للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.
للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.
الجولات الإرشادية:
للمصريين: 350 جنيها للبالغين، و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن.
للعرب والأجانب: 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب.
للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.

استعدادات مكثفة وتنظيم محكم

أغلقت إدارة المتحف أبوابه مؤقتا أمام الزوار منذ 15 أكتوبر الجاري، في إطار الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح، ضمن خطة تشمل مراجعة أنظمة الإضاءة والعرض المتحفي والتأمين، وتنظيم مناطق استقبال الضيوف وكبار الزوار. 

توقعات الإقبال العالمي

ويتوقع خبراء السياحة أن يستقطب المتحف ملايين الزوار سنويا فور تشغيله الكامل، ليصبح واحدا من أبرز الوجهات الثقافية في العالم، وواجهة حضارية تجسد روح مصر الخالدة وقدرتها على الجمع بين الأصالة والابتكار.

بهذا الافتتاح المرتقب، تدخل مصر مرحلة جديدة في مسيرتها الثقافية والسياحية، تقدم من خلالها للعالم أيقونة حضارية تليق بتاريخها العريق، وتؤكد مكانتها كحاضنة للتراث الإنساني ومركز إشعاع للثقافة والتاريخ في القرن الحادي والعشرين.

