استجابة لـ على مسؤوليتي رجل الأعمال عمرو روحي يضع شاشات لرواد مول داندي مول لمتابعه افتتاح المتحف

أكد عمر روحي رجل اعمال، أن استجابة لبرنامج على مسؤوليتي وضع شاشات رواد مول داندي مول لمتابعه حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف عمر روحي رجل اعمال، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم تجهيز شاشات ضخمة لعرض الاحتفالية، وأوجه الشكر لوكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين والإعلامي أحمد موسى على المبادرة التي أطلقها أمس.



وأشار عمر روحي رجل اعمال، إلى أن المتحف المصري الكبير حدث تاريخي جلل وهدية مصر للعالم.

