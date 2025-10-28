حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالترتيبات والتجهيزات الجارية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل محطة تاريخية تعكس عظمة الدولة المصرية.

وقال أبو العلا في تصريحات صحفية له اليوم، إن افتتاح المتحف جاء ثمرة جهود وطنية عظيمة استمرت لسنوات، لضمان أن يخرج الحفل في أبهى صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد إضافة نوعية للسياحة العالمية، بما يضمه من كنوز ومقتنيات فريدة تُجسد عراقة الحضارة المصرية وتنوعها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تصميم المتحف وفق أحدث النظم المعمارية العالمية يجعله محط أنظار السائحين والدارسين والمهتمين، باعتباره نموذجًا فريدًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويربط الماضي بالحاضر في لوحة حضارية متكاملة.