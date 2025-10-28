برلماني يطالب بتوعية المزارعين وترشيد استخدام المياه لمواجهة التغير المناخي

ثمن النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن إعداد خطة وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في مواجهة التحديات الناتجة عن تغيّر المناخ وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي.



وأكد" المير " فى تصريحات لموقع " صدى البلد" على ضرورة إطلاق حملات توعية للمزارعين حول ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية ، مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه المطالب للحد من الاثار السليبة لظاهرة التغير المناخي.

و شدد عضو النواب على ضرورة وضع خطط واضحة

لمواجهة شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية نتيجة التغير المناخي، مع أهمية وضع خطط عاجلة لمساعدة المزارعين على التكيف مع الموجات المناخية القاسية.



تجدر الاشارة إلى أنه تم عقد إجتماع وزارى مشترك بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية .

وشددت دكتورة منال عوض على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.



كما استعرضت الدكتورة منال عوض مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر.