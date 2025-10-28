برلماني تطوير الإنتاج الزراعي ضرورة لمواجهة تحديات المناخ وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الأمن الغذائى ، وذلك بهدف زيادة المساحات المزروعة لأهم المحاصيل الاستراتيجية.



وأكد " الشوربجي " في تصريح لموقع " صدى البلد" على ضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي ، بما يساعد فى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير أكبر كميات ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل حجم الواردات.

وأوضح عضو النواب أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تنسيقًا بين الوزارات المعنية، وتبني سياسات زراعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتحديث أنظمة الري، بما يعزز قدرة المزارعين على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة ويحافظ على الأمن الغذائي القومي.

تجدر الاشارة إلى أنه تم عقد إجتماع وزارى مشترك بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية .

وشددت دكتورة منال عوض على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في اطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.



كما استعرضت الدكتورة منال عوض مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر.