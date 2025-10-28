برلماني: تراجع أسعار الذهب طبيعي بعد موجات الارتفاع غير المبررة

شهدت أسعار الذهب تراجع ملحوظ في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة من التفاؤل بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي تعليق له على هذا التراجع أكد النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطا مباشرا بحركة الأسواق العالمية، وتتأثر بعوامل عدة، من بينها تغيرات سعر الدولار والأحداث الاقتصادية والسياسية الدولية والمواسم المحلية التي تشهد زيادة أو انخفاضا في الطلب.

وأوضح “الدسوقي” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الانخفاض الأخير في الأسعار كان متوقعا إلى حد كبير خاصة بعد الارتفاعات السابقة التي وصفها بغير المبررة، مشيرا إلى أن السوق قد يشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التراجع المفاجئ بنفس الوتيرة التي حدثت بها موجات الارتفاع السابقة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب هو معدل الفائدة، موضحا أن انخفاض الفائدة عالميا يدفع المستثمرين عادة إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية إلى تهدئة الأسواق وتقليل الطلب عليه.

واختتم بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضا في أسعار الذهب والعملات الأجنبية وحتى العقارات، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة واستمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية.