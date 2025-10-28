برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حلم طال انتظاره ويليق بعظمة حضارتنا

أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حلمًا طال انتظاره، ليس للمصريين فقط، بل لكل عشاق الحضارة والتاريخ في العالم.

وأشار إلى أن الحفل الكبير الذي يشهد حضور عدد من قادة ورؤساء العالم، يجسد تقدير المجتمع الدولي للحضارة المصرية التي تزخر بكنوز فريدة لا مثيل لها في أي مكان آخر على وجه الأرض.

ووجه النائب هشام حسين التحية والتقدير لكافة الجهود الوطنية المخلصة التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الحضاري العملاق، والذي يحظى بإشادة دولية واسعة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن السياحة المصرية تمثل ركيزة أساسية في الناتج القومي، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل بارقة أمل جديدة لمزيد من النمو في موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.