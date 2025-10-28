قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
رئيس الوزراء يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر الانتوساي
الجريدة الرسمية تنشر قرار منح إجازة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
اللوتري الأمريكي.. أرخص طريقة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة
ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء
لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان البديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: المتحف الكبير أيقونة جديدة تؤكد ريادة مصر الحضارية والسياحية

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم
محمد الشعراوي

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل حلمًا وطنيًا طال انتظاره، ويُعد أحد أهم المشاريع الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث.

وقالت "سليم" في تصريحات صحفية اليوم، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون حدثًا عالميًا بكل المقاييس، يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق الممتد عبر آلاف السنين، مؤكدة أن العالم بأسره يترقب هذه اللحظة التي تُعيد تسليط الضوء على عبقرية الحضارة المصرية وتفردها.

وأضافت النائبة أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد صرح أثري، بل انطلاقة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات السياحة وتنويع مصادر الدخل القومي.

وشددت "سليم" على ضرورة وضع رؤية متكاملة للترويج للسياحة المصرية عالميًا، ترتكز على الاستفادة من هذا الحدث التاريخي، وتوظيف وسائل الإعلام الحديثة والمنصات الرقمية في عرض ثراء المقاصد السياحية المصرية، بما يحقق المستهدفات المرجوة لصالح الدولة والمواطن.

واختتمت بتأكيدها أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أنها ماضية في طريق النهضة، تجمع بين الأصالة والتجديد، وتبني المستقبل على أساس من تاريخٍ يفخر به كل مصري.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر»

البحوث الإسلامية: الإيمان بوجود الخالق فطرة إنسانية راسخة تظهر في الشدائد

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. ردد أدعية النبي تمنحك السكينة طوال الليل

جانب من الاختبارات

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد