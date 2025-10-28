برلمانية: المتحف الكبير أيقونة جديدة تؤكد ريادة مصر الحضارية والسياحية

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل حلمًا وطنيًا طال انتظاره، ويُعد أحد أهم المشاريع الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث.

وقالت "سليم" في تصريحات صحفية اليوم، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون حدثًا عالميًا بكل المقاييس، يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق الممتد عبر آلاف السنين، مؤكدة أن العالم بأسره يترقب هذه اللحظة التي تُعيد تسليط الضوء على عبقرية الحضارة المصرية وتفردها.

وأضافت النائبة أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد صرح أثري، بل انطلاقة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات السياحة وتنويع مصادر الدخل القومي.

وشددت "سليم" على ضرورة وضع رؤية متكاملة للترويج للسياحة المصرية عالميًا، ترتكز على الاستفادة من هذا الحدث التاريخي، وتوظيف وسائل الإعلام الحديثة والمنصات الرقمية في عرض ثراء المقاصد السياحية المصرية، بما يحقق المستهدفات المرجوة لصالح الدولة والمواطن.

واختتمت بتأكيدها أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أنها ماضية في طريق النهضة، تجمع بين الأصالة والتجديد، وتبني المستقبل على أساس من تاريخٍ يفخر به كل مصري.