موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
برلمان

برلماني: المتحف الكبير بوابة اقتصادية جديدة تعزز عائدات السياحة وتدعم الجنيه

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عبد الرحمن سرحان

أكد إبراهيم غطاس، عضو لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر المقبل يمثل حدثًا استثنائيًا على المستويين الحضاري والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في تحويل تراثها العريق إلى قوة ناعمة ذات مردود اقتصادي مباشر.

وقال غطاس، في تصريحات صحفية اليوم، إن المتحف المصري الكبير يعد أكبر صرح أثري في العالم، وسيشكل نقطة جذب لملايين السائحين من مختلف دول العالم، ما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة الذي يُعد أحد أهم روافد الدخل القومي، ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، وتنشيط الاستثمار في المناطق المحيطة بالمتحف مثل الجيزة وأكتوبر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن الافتتاح المرتقب سيُعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في مصر، ويمنحها ميزة تنافسية جديدة في الأسواق العالمية، خاصة مع ما يشهده المتحف من بنية تحتية متكاملة، ووسائل عرض رقمية متطورة تواكب المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحويل المشروع من حلم إلى واقع، في إطار رؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول التاريخية وربطها بخطط التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المتحف سيكون أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

واختتم غطاس تصريحه بالتأكيد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري، بل استثمار حضاري واقتصادي طويل المدى، يجسد هوية مصر العريقة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة.

